Cientistas descobrem a ‘coisa mais amarga de todos os tempos’

Um grupo de pesquisadores da Universidade Técnica de Munique identificou o sabor mais amargo já registrado: um cogumelo chamado Amaropostia stiptica, ou simplesmente "fungo amargo". Apesar do nome incomum, ele não é tóxico e cresce naturalmente em árvores, especialmente na Grã-Bretanha.

Segundo a BBC, a substância responsável por esse gosto extremo, chamada oligoporina D, é tão potente que um único grama pode ser detectado mesmo diluído em mais de cem banheiras cheias d'água.

A pesquisa, publicada no Journal of Agricultural and Food Chemistry, revelou que a oligoporina D ativa receptores gustativos altamente sensíveis ao amargor, presentes não apenas na boca, mas também no sistema digestivo e até em órgãos como o coração e os pulmões. A descoberta oferece novas pistas sobre a evolução da percepção do gosto amargo, que funciona como uma espécie de alarme natural para possíveis toxinas.

Maik Behrens, principal autor do estudo, alerta que entender melhor sobre esses compostos pode abrir caminho para inovações na área de alimentos e saúde. A ideia é que, no futuro, seja possível desenvolver alimentos que aproveitem essas sensações gustativas para influenciar positivamente a digestão e a sensação de saciedade.

Segundo o artigo, enquanto a maioria dos estudos anteriores focava em sabores amargos originados de plantas, essa nova abordagem com fungos amplia o conhecimento científico sobre o tema e destaca o papel subestimado dos cogumelos na química dos sabores.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice