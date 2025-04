Bebês de 15 meses já são capazes de nomear objetos, diz estudo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova pesquisa identificou que bebês de 15 meses (cerca de um ano e três meses) são capazes de identificar objetos que nunca viram somente pelo contexto, através de nomes. Já naqueles de um ano (12 meses), essa capacidade ainda não se mostrou bem desenvolvida.

O estudo abre novos horizontes para investigar a origem e o desenvolvimento da linguagem humana nos primeiros meses de vida.

O artigo foi publicado na revista especializada PLOS One nesta quarta-feira (23).

Para chegar a essa conclusão, Sandra Waxman, do departamento de psicologia da Universidade de Northwestern, em Evanston, Illinois (EUA), e Elena Luchkina, do departamento de psicologia da Universidade de Harvard, analisaram 134 bebês, sendo 67 de 12 meses e 67 de 15 meses de idade, em dois experimentos diferentes para testar a habilidade de fazer uma inferência de um novo objeto a partir do contexto. Os bebês foram divididos em três grupos por idade, sendo um estimulado visualmente, um que só ouviu os nomes desconhecidos, mas não teve uma indicação visual, e um grupo controle.

No experimento 1, bebês de 15 meses foram, em um primeiro momento, preparados visualmente com objetos de diferentes categorias, como frutas e animais. Depois, ouviram uma palavra desconhecida ?como carambola?, usada para rotular um objeto escondido. Em seguida, eles foram apresentados a dois itens inéditos, um da mesma categoria (frutas) e outro não relacionado (por exemplo, utensílios), e foram estimulados a apontar a um dos dois objetos. Os bebês conseguiram com sucesso relacionar a palavra ao objeto que ela nomeava, mesmo sem nunca terem ouvido antes.

A cantora Joss Stone e seu marido, Cody DaLuz, adotaram Bear, um bebê recém-nascido. Ela fez o anúncio em seu perfil no Instagram com o compartilhamento de um vídeo que comoveu os fãs. Reprodução/Instagram "Feliz segunda-feira de mamãe! Isso foi o que aconteceu conosco na última segunda-feira. Não conseguimos acreditar direito. Estamos completamente apaixonados por esse garotinho", declarou a cantora na legenda do vídeo, postado no dia 3/12. Reprodução Para aumentar a comoção dos seguidores, dias depois Stone descobriu que está grávida do quarto filho. Além de Bear, o casal tem outros dois filhos: Violet, 3, e Shackleton, 2. Veja outros famosos que também adotaram filhos! Reprodução/Instagram Charlize Theron - A atriz de Hollywood adotou as suas duas filhas, Jackson e August. Inclusive, ela já declarou publicamente que adotar sempre foi sua primeira opção. Reprodução / Instagram Brad Pitt e Angelina Jolie - Fora toda a confusão envolvendo o divórcio dos dois atores, eles adotaram três crianças enquanto estiveram juntos: uma do Vietnã, uma do Camboja e outra nascida na Etiópia. Reprodução / Instagram Tom Cruise e Nicole Kidman - Outro casal que se separou, mas que, enquanto estiveram juntos, adotaram dois filhos: Isabella e Connor. Ambos foram criados pelo ator. Reprodução / Instagram Sandra Bullock - Em uma entrevista a atriz disse que “você se torna uma mãe para sempre” a partir do momento que decide aceitar o amor dos filhos. Ela adotou dois: Laila e Louis. Reprodução / Instagram Hugh Jackman: Embora seja um tanto discreto quanto à vida pessoal, o eterno “Wolverine” foi um herói para duas crianças ao decidir adotá-las: Oscar e Ava. Reprodução / Instagram Viola Davis - Mais uma atriz consagrada que deu um belo exemplo! Ela adotou a menina Genesis em 2011 e tem muito orgulho ao falar da filha! Reprodução / Instagram Sharon Stone - O primeiro filho, Roan, foi adotado enquanto ainda era casada com Phil Bronstein. Depois vieram Laird e Quinn, quando a atriz já estava solteira. As três crianças foram adotadas no primeiro dia de vida, uma exigência de Sharon. Reprodução / Instagram Madonna - Uma das divas do pop, a cantora já adotou quatro crianças: David, em 2006, Mercy, em 2009, e as gêmeas Esther e Stella, em 2017. A cantora já tinha dois filhos biológicos: Lourdes Maria e Rocco Ritchie. Reprodução / Instagram No Brasil, também são muitos os exemplos de celebridades que adotaram seus filhos. Confira a seguir! Gerd Altmann por Pixabay Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - o casal conheceu Titi e Bless enquanto visitavam uma ONG que cuidava de crianças órfãs em Malawi, na África. Em 2020, Ewbank engravidou e deu à luz Zyan, terceiro filho do casal. Reprodução / Instagram Elba Ramalho - A cantora já era mãe biológica de um filho, Luã, mas queria ser mãe novamente. Depois de descobrir que teria dificuldades para engravidar de novo, Elba decidiu adotar. Reprodução / Instagram Desde então, a cantora já acolheu três meninas: Maria Clara, Maria Esperança e Maria Paula. Reprodução / Instagram Daniela Mercury - Apesar de já ser mãe biológica de dois filhos, a cantora adotou mais três meninas, Maria, Alice e Ana Isabel. Reprodução/Instagram Regina Casé - Adotou o menino Roque em 2013, que na época tinha cinco meses de vida. Ela já era mãe biológica de Benedita. Reprodução / Instagram Drica Moraes - A atriz tentou engravidar várias vezes por inseminação artificial, mas nunca conseguiu. Foi então que adotou o menino Mateus após entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Reprodução / Instagram Gal Costa - A cantora, que morreu em 9/11/2022, tinha uma obstrução na trompa que impedia a gravidez e adotou Gabriel, que tinha sido abandonado numa lagoa. Reprodução / Instagram Leandra Leal - A atriz faz questão de dizer que faz de tudo para que Júlia, sua filha adotiva, seja forte e guerreira na vida. Um belo exemplo! Reprodução / Instagram Astrid Fontenelle - A apresentadora do programa “Saia Justa”, do GNT, já disse que seu maior sonho era adotar uma criança. Gabriel foi acolhido quando tinha apenas 40 dias de vida! Reprodução / Instagram Glória Maria - A jornalista, que morreu em 2/2/2023, deixou duas filhas, ambas adotivas: Maria e Laura. Ela fazia questão de dizer que foi escolhida por elas e não o contrário, já que na época nem sequer pensava em ser mãe. reprodução instagram Voltar Próximo

Luchnika, uma das autoras do , explica que isso indica que, aos 15 meses, os bebês já possuem a maquinaria cognitiva necessária para interpretar conceitos abstratos, mesmo em uma fase pré-linguística, ou seja, ainda sem o desenvolvimento total da fala. "Isso tem implicações para como conceituamos a compreensão inicial da comunicação pelos bebês, isto é, eles não apenas mapeiam os objetos visíveis, mas estão ativamente construindo representações [de objetos] a partir de vocábulos e de conceitos abstratos sem experiência direta", disse.

Em um segundo experimento, as cientistas repetiram os testes com bebês de 12 meses, mas dessa vez também selecionaram um grupo menor (53) que foi treinado por sete dias para reconhecer novos vocábulos. Em ambos os casos, os bebês dessa idade não tiveram sucesso em nomear objetos desconhecidos.

A pesquisa demonstra, pela primeira vez, que há uma mudança significativa no desenvolvimento da compreensão entre os 12 e os 15 meses de idade, quando os bebês começam a usar a linguagem não apenas para rotular o que está à sua frente, mas para aprender sobre o que está escondido ou mesmo não existe no ambiente.

Para a pesquisadora, essa diferença entre os bebês de 12 e 15 meses demonstra que há uma mudança significativa no desenvolvimento da compreensão nesses três meses. "Múltiplos sistemas cognitivos provavelmente se desenvolvem em paralelo nessa fase, permitindo que os bebês alcancem este salto representacional aos 15 meses, como a expansão do vocabulário, melhora na memória e maior atenção aos sinais sociocomunicativos, como apontar, nomear e olhar", explica.

No entanto, são necessários mais estudos para entender mais precisamente quais seriam as limitações cognitivas que impedem bebês de 12 meses de terem sucesso nessas tarefas, ressalta a pesquisadora.

Os achados até então podem auxiliar no aprimoramento de técnicas e intervenções para crianças com atraso de linguagem, por exemplo. "Isso nos dá pistas de qual o momento e o conteúdo necessário dos programas de enriquecimento linguístico aos 15 meses de idade e, para crianças com atrasos de linguagem, estratégias direcionadas que enfatizem a preparação semântica e o reforço do contexto linguístico poderiam melhorar seus resultados de aprendizagem e desenvolvimento conceitual", afirma.

Um estudo longitudinal já está em andamento pela dupla de cientistas para explorar se essa capacidade precoce prediz como as crianças aprendem a partir de nomes mais tarde na infância, e se esse processo inicial de inferência a partir do contexto pode estabelecer as bases para a compreensão de ideias mais complexas e abstratas.

"Esperamos descobrir se as diferenças individuais precoces na representação de objetos não vistos e na aprendizagem de seus nomes podem predizer capacidades maiores de aprendizagem a partir da linguagem, incluindo aquela associada a conceitos abstratos, fenômenos não vistos ou cenários hipotéticos apenas através da linguagem", finaliza.