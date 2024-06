No Dia Mundial do Doador de Sangue, o hemocentro de Uberlândia tem programação especial para incentivar a doação, que faz parte do Junho Vermelho

As doações são de segunda a sexta, de 7h às 12h, e no segundo e último sábado do mês.

Nas redes sociais, a prefeitura de Uberlândia lembrou a importância da data.

"A Prefeitura de Uberlândia aproveita esta data importante para agradecer a todos que salvam vidas com um simples gesto de amor e solidariedade. E para você que ainda não doou, agende um horário pelo aplicativo MG App - Cidadão".



É possível agendar também pelo site do hemominas.

Quem pode doar?

É preciso ter entre 16 e 69 anos. Os menores de idade devem estar acompanhados de um responsável



Pesar mais de 51 kg



Estar descansado



Estar alimentado



Apresentar documento original com foto

Atenção para impedimentos temporários