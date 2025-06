Festa do Criador promete animar Sabará com shows, concurso e muita diversão

A cidade de Sabará se prepara para um fim de semana de muita música, tradição e cultura sertaneja com a realização da Festa do Criador, entre os dias 13 e 15 de junho, na Praça de Esportes. Com entrada gratuita, o evento promete atrair famílias e amantes da cultura rural com uma programação diversificada.

Na sexta-feira (13), as comemorações começam a partir das 20h, com shows do cantor Lucas Penna e da dupla Os Paulinhos (pai e filho) aquecendo o público com muito sertanejo.

No sábado (14), a programação tem início às 9h com o Concurso Regional de Cavalos, Potros e Éguas, que distribui premiações em dinheiro. A locução fica por conta da equipe Desnilson Lambari e os animais serão avaliados pelo juiz Magno Villefort. À noite, a música volta a tomar conta do espaço com Marcus Strada, às 20h, e o show principal da dupla Althair & Alexandre, às 22h.

Encerrando a festa no domingo (15), as competições retornam às 10h com narração de Robson Rodrigues e avaliação do juiz William da Corte. O encerramento será em grande estilo, com show do cantor sertanejo Wellington Santos às 16h.

Realizada com o apoio da Prefeitura de Sabará. A administração municipal reforça o convite a todos os sabarenses e visitantes para participarem do evento e prestigiarem a tradição que movimenta a cidade.