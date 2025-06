Centenário do Siderúrgica celebra orgulho e tradição do futebol de Sabará

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

O ano de 2025 marca um momento histórico para o futebol mineiro: o Esporte Clube Siderúrgica, de Sabará, completa 100 anos de fundação. Criado em 31 de maio de 1925, o clube se consolidou como um dos mais tradicionais de Minas Gerais. Para celebrar o centenário, a cidade está preparando uma série de eventos — a serem divulgados — que resgatam a memória e o legado do "Esquadrão de Aço".

Fundado por operários da antiga Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, o Siderúrgica se tornou um símbolo do futebol sabarense, destacando-se pelo estilo aguerrido e pela ligação profunda com a comunidade local.

A trajetória do clube inclui momentos memoráveis, como a inesquecível conquista do Campeonato Mineiro de 1937, quando quebrou a supremacia dos grandes times da capital. O auge do "Esquadrão de Aço" foi reafirmado em 1964, com mais um título estadual.

"Celebrar os 100 anos de um clube tão tradicional de Minas Gerais é motivo de orgulho. Essa trajetória centenária representa não só conquistas esportivas, mas também o papel fundamental que o clube tem na formação de cidadãos e no fortalecimento da cultura esportiva mineira", destacou o prefeito Sargento Rodolfo.

Campo Siderúrgica: palco da nova geração

Atualmente, Sabará voltou a sediar jogos no tradicional Campo Siderúrgica, que recebe partidas do Campeonato Mineiro sub-20 e sub-17. A subsecretária de Esportes, Paula Clark, destaca a importância desse retorno: "A cidade revive sua tradição esportiva, fortalecendo a base e incentivando novos talentos."

Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo das décadas, com períodos de afastamento das competições profissionais e inatividade, o Siderúrgica sempre manteve sua identidade viva. O estádio Praia do Ó, palco de tantas partidas históricas, é lembrado com carinho por várias gerações de sabarenses.