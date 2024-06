Ribeirão das Neves começa aplicação de 2ª dose de vacina contra a dengue

As pessoas que receberam a primeira dose de vacina contra a dengue (Qdenga) já podem receber a segunda dose nos postos de Ribeirão das Neves.



A vacina é destinada ao público com idade entre 10 e 14 anos e tenha recebido a primeira dose a pelo menos três meses. A vacinação acontece de segunda a sexta, das 8h até as 17h.



Quem não recebeu a primeira dose e faz parte do público-alvo deve procurar uma unidade médica. A recomendação é que as pessoas que tiveram dengue devem aguardar o período de seis meses para se vacinar.



Locais de vacinação disponibilizados pela prefeitura.



Locais: UBRs – Segunda a sexta-feira de 08:00 às 17:00

Região Central

Local: UBR Arlete

Rua Antônio Faustino, nº 61 – Bairro Rosana (Unidade Básica de Saúde Dona Clara)

Região do Veneza

Local: UBR Raimundo Firmo (Veneza)

Rua Pedrolina Amâncio, nº 484 – Veneza

Região de Justinópolis

Local: Local: UBR Alarico Modesto

Rua Laranjeiras, nº 190 – Cerejeiras

Local: UBR Expedito Monteiro (Jardim de Alá)

Rua Suaçuí, nº 358 – Jardim de Alá

Nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs)

Horários: 08:00 às 17:00



Segundas-feiras



Região Central

Local: UBS Barcelona

Rua Cláudio Daniel, no 220 – Barcelona

Local: ESF Santa Martinha II

Rua Jorge Eustáquio da Silva, no 235 – Santa Martinha

Região do Veneza

Local: ESF Vereda

Rua Padre Geraldo Magela, nº 21 – Vereda

Local: ESF Florença I

Rua 21, 502 Florença

Região de Justinópolis

Local: ESF Menezes

Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 1061 – Menezes

Local: ESF Pedras Branca II

Rua 42 23 Pedra branca

Local: ESF Nova Pampulha I

Rua Hum, no 577 – Conjunto Nova Pampulha

Local: ESF São José 1

Rua Rosângela, nº 197 – São José



Terças-feiras



Região Central

Local: UBS Barcelona

Rua Cláudio Daniel, no 220 – Barcelona

Local: ESF Santa Martinha II

Rua Jorge Eustáquio da Silva, no 235 – Santa Martinha

Região do Veneza

Local: ESF Vereda

Rua Padre Geraldo Magela, nº 21 – Vereda

Local: ESF Florença I

Rua 21, 502 Florença

Local: ESF San Genaro

Rua Venina Pereira Veiga, nº 234 – San Genaro

Região de Justinópolis

Local: ESF Menezes

Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 1061 – Menezes

Local: ESF Pedras Branca II

Rua 42 23 Pedra branca

Local: ESF Nova Pampulha I

Rua Hum, no 577 – Conjunto Nova Pampulha

Local: ESF São José 1

Rua Rosângela, nº 197 – São José

Local: ESF Areias I

Rua São Lucas, nº 173 – Areias

Local: UBS Sevilha BI

Rua Monte Carmelo, n° 311- Sevilha B



Quartas-feiras



Região Central

Local: UBS Barcelona

Rua Cláudio Daniel, no 220 – Barcelona

Local: ESF Santa Martinha II

Rua Jorge Eustáquio da Silva, no 235 – Santa Martinha

Local: UBS Sevilha BI

Rua Monte Carmelo, n° 311- Sevilha B

Região do Veneza

Local: ESF Florença I

Rua 21, 502 Florença

Local: ESF San Genaro

Rua Venina Pereira Veiga, nº 234 – San Genaro

Região de Justinópolis

Local: ESF Menezes

Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 1061 – Menezes

Local: ESF Pedras Branca II

Rua 42 23 Pedra branca

Local: ESF Nova Pampulha I

Rua Hum, no 577 – Conjunto Nova Pampulha

Local: ESF São José 1

Rua Rosângela, nº 197 – São José

Local: ESF Areias I

Rua São Lucas, nº 173 – Areias



Quintas-feiras



Região Central

Local: UBS Barcelona

Rua Cláudio Daniel, no 220 – Barcelona

Local: ESF Santa Martinha II

Rua Jorge Eustáquio da Silva, no 235 – Santa Martinha

Local: UBS Sevilha BI

Rua Monte Carmelo, n° 311- Sevilha B

Região do Veneza

Local: ESF Florença I

Rua 21, 502 Florença

Local: ESF San Genaro

Rua Venina Pereira Veiga, nº 234 – San Genaro

Local: ESF Vereda

Rua Padre Geraldo Magela, nº 21 – Vereda

Região de Justinópolis

Local: ESF Pedras Branca II

Rua 42 23 Pedra branca

Local: ESF Nova Pampulha I

Rua Hum, no 577 – Conjunto Nova Pampulha

Local: ESF São José 1

Rua Rosângela, nº 197 – São José

Local: ESF Areias I

Rua São Lucas, nº 173 – Areias



Sextas-feiras



Região Central

Local: UBS Sevilha BI

Rua Monte Carmelo, n° 311- Sevilha B

Região do Veneza

Local: ESF San Genaro

Rua Venina Pereira Veiga, nº 234 – San Genaro

Local: ESF Vereda

Rua Padre Geraldo Magela, nº 21 – Vereda

Região de Justinópolis

Local: ESF Areias I

Rua São Lucas, nº 173 – Areias

Local: ESF Menezes

Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 1