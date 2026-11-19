Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O estilo grandmacore na cozinha combina móveis antigos, estampas florais e materiais tradicionais com a marcenaria contemporânea. A proposta busca inspiração nas casas de família repletas de louças, tecidos e memórias, dialogando diretamente com vertentes como o cottagecore, o estilo rústico e o country inglês.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Diferenças entre os estilos tradicionais

Embora compartilhem a preferência por elementos clássicos, cada estética apresenta características próprias:

Leia Mais

estilo grandmacore: diretamente ligado ao lar dos avós, reúne cristaleiras envidraçadas, guardanapos bordados, porcelanas, cortinas florais miúdas e móveis que demonstram marcas do tempo;

cottagecore: atmosfera romântica da província inglesa, com papéis de parede florais, cortinas de linho, cestos de vime, prateleiras abertas com conservas, ervas secas e flores silvestres;

country inglês: composição mais clássica com frentes almofadadas, bancadas de madeira, puxadores de latão, pias cerâmicas e coifas ornamentadas;

rústico: focado na simplicidade do campo, com presença de madeira bruta, pedras e tijolos aparentes.

Móveis e paleta de cores

A peça central é a cristaleira de madeira com portas de vidro, usada para exibir copos, travessas e pratos decorativos. Detalhes frisados, pequenas gavetas e marcas na pintura reforçam o aspecto histórico. Esse mobiliário pode conviver com eletrodomésticos modernos e mesas de apoio rústicas.

As cores aplicadas em paredes e armários são suaves e aconchegantes:

bases neutras: branco quebrado, creme, marfim, baunilha e bege claro;

tons de destaque: verde sálvia, oliva, azul suave, rosa pó, bordô e marrom quente.

Revestimentos e iluminação

Paredes e pisos recebem acabamentos de época. Azulejos quadrados pequenos, peças bisotadas tipo metrô, cerâmicas artesanais com superfície irregular e azulejos em estilo Delft são opções comuns. O padrão xadrez surge em combinações tradicionais de preto e branco, creme com marrom ou tons de verde.

Para a iluminação, pendentes com cúpulas de vidro leitoso, cerâmica ou metal bordô e verde substituem embutidos técnicos. A temperatura de cor quente, entre 2700 K e 3000 K, realça a madeira e as cores acolhedoras do ambiente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A composição visual se completa com puxadores concha de latão, botões de porcelana pintada, panelas de cobre, tigelas esmaltadas, balanças antigas e cortinas curtas de linho ou algodão nas janelas.