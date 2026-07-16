A letra 'B' na decoração: do Boho ao Brutalista, conheça os estilos

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No universo do design de interiores, a letra 'B' revela um leque de possibilidades, do naturalismo do estilo Biofílico à opulência do Barroco. Entre eles, dois se destacam por suas personalidades marcantes e contrastantes: o Boho e o Brutalista. Apesar de opostos, ambos oferecem inspirações poderosas para quem deseja renovar o lar com autenticidade.

O que é o estilo Boho na decoração?

O estilo Boho é uma abreviação de "Bohemian" e se caracteriza pela mistura de referências artísticas, hippies e étnicas. Ele valoriza a liberdade, o conforto e a expressão pessoal, criando espaços descontraídos, acolhedores e cheios de histórias para contar através dos objetos.

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Como aplicar a decoração Boho em casa

Para adotar essa estética, o segredo é a combinação de elementos que parecem não ter conexão, mas que juntos formam um ambiente harmônico. O foco está em criar um refúgio pessoal, sem regras rígidas e com muita personalidade. Confira algumas dicas práticas:

Materiais naturais: use e abuse de madeira, vime, palha, algodão, linho e lã em móveis e tecidos;

Mistura de estampas: combine padrões étnicos, florais e geométricos em almofadas, tapetes e mantas;

Plantas por toda parte: traga a natureza para dentro de casa com vasos de diferentes tamanhos e espécies;

Iluminação aconchegante: opte por uma luz mais amarelada e indireta, usando luminárias de piso, abajures e cordões de luz;

Objetos com memória: decore com itens de viagens, peças de antiquário e artesanato que reflitam suas experiências.

O que é o estilo Brutalista no design de interiores?

Em um caminho completamente oposto à liberdade colorida do Boho, o Brutalismo é um estilo que nasceu na arquitetura e valoriza a verdade dos materiais em sua forma mais crua. Ele se traduz em ambientes com uma estética sóbria, funcional e monumental, onde as estruturas do próprio imóvel se tornam as protagonistas da decoração.

Principais características da decoração Brutalista

Diferente do Boho, o Brutalismo preza pelo minimalismo e pela força visual dos materiais construtivos. É um estilo que impõe uma sensação de solidez e permanência, com uma beleza encontrada na simplicidade e na ausência de ornamentos excessivos.

Concreto aparente: é o elemento principal, presente em paredes, pisos, tetos ou até mesmo em móveis;

Estruturas expostas: vigas, pilares e tubulações não são escondidos, mas sim integrados ao design do espaço;

Paleta de cores neutras: predominam os tons de cinza, preto, branco e terrosos, que reforçam a sobriedade;

Mobiliário funcional: os móveis costumam ter linhas retas e design simples, feitos de materiais como metal, madeira maciça e couro.

Boho ou Brutalista: como escolher o seu estilo?

A escolha entre o calor do Boho e a sobriedade do Brutalismo depende inteiramente da sua personalidade e do que você busca para o seu lar. Se você se identifica com ambientes que contam histórias, cheios de texturas e vida, o Boho é o seu caminho. Por outro lado, se a sua preferência é por espaços minimalistas, funcionais e com uma estética industrial imponente, o Brutalismo será a escolha certa. Independentemente da decisão, a letra 'B' prova ser um ótimo ponto de partida para uma decoração com identidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.