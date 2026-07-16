Assine
overlay
Início Casa e Decoração
Estilo

A letra 'B' na decoração: do Boho ao Brutalista, conheça os estilos

Inspire-se em tendências de design de interiores que começam com a letra B e veja como aplicá-las para transformar os ambientes da sua casa

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
16/07/2026 12:24

compartilhe

SIGA
×
A letra 'B' na decoração: do Boho ao Brutalista, conheça os estilos
A decoração em estilo Boho se destaca pela mistura de materiais naturais, plantas e texturas que valorizam a liberdade e a expressão pessoal crédito: Wirestock/Magnific

No universo do design de interiores, a letra 'B' revela um leque de possibilidades, do naturalismo do estilo Biofílico à opulência do Barroco. Entre eles, dois se destacam por suas personalidades marcantes e contrastantes: o Boho e o Brutalista. Apesar de opostos, ambos oferecem inspirações poderosas para quem deseja renovar o lar com autenticidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O que é o estilo Boho na decoração?

O estilo Boho é uma abreviação de "Bohemian" e se caracteriza pela mistura de referências artísticas, hippies e étnicas. Ele valoriza a liberdade, o conforto e a expressão pessoal, criando espaços descontraídos, acolhedores e cheios de histórias para contar através dos objetos.

Leia Mais

Como aplicar a decoração Boho em casa

Para adotar essa estética, o segredo é a combinação de elementos que parecem não ter conexão, mas que juntos formam um ambiente harmônico. O foco está em criar um refúgio pessoal, sem regras rígidas e com muita personalidade. Confira algumas dicas práticas:

  • Materiais naturais: use e abuse de madeira, vime, palha, algodão, linho e lã em móveis e tecidos;

  • Mistura de estampas: combine padrões étnicos, florais e geométricos em almofadas, tapetes e mantas;

  • Plantas por toda parte: traga a natureza para dentro de casa com vasos de diferentes tamanhos e espécies;

  • Iluminação aconchegante: opte por uma luz mais amarelada e indireta, usando luminárias de piso, abajures e cordões de luz;

  • Objetos com memória: decore com itens de viagens, peças de antiquário e artesanato que reflitam suas experiências.

O que é o estilo Brutalista no design de interiores?

Em um caminho completamente oposto à liberdade colorida do Boho, o Brutalismo é um estilo que nasceu na arquitetura e valoriza a verdade dos materiais em sua forma mais crua. Ele se traduz em ambientes com uma estética sóbria, funcional e monumental, onde as estruturas do próprio imóvel se tornam as protagonistas da decoração.

Principais características da decoração Brutalista

Diferente do Boho, o Brutalismo preza pelo minimalismo e pela força visual dos materiais construtivos. É um estilo que impõe uma sensação de solidez e permanência, com uma beleza encontrada na simplicidade e na ausência de ornamentos excessivos.

  • Concreto aparente: é o elemento principal, presente em paredes, pisos, tetos ou até mesmo em móveis;

  • Estruturas expostas: vigas, pilares e tubulações não são escondidos, mas sim integrados ao design do espaço;

  • Paleta de cores neutras: predominam os tons de cinza, preto, branco e terrosos, que reforçam a sobriedade;

  • Mobiliário funcional: os móveis costumam ter linhas retas e design simples, feitos de materiais como metal, madeira maciça e couro.

Boho ou Brutalista: como escolher o seu estilo?

A escolha entre o calor do Boho e a sobriedade do Brutalismo depende inteiramente da sua personalidade e do que você busca para o seu lar. Se você se identifica com ambientes que contam histórias, cheios de texturas e vida, o Boho é o seu caminho. Por outro lado, se a sua preferência é por espaços minimalistas, funcionais e com uma estética industrial imponente, o Brutalismo será a escolha certa. Independentemente da decisão, a letra 'B' prova ser um ótimo ponto de partida para uma decoração com identidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

boho brutalismo casaedecoracao decoracao interiores

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay