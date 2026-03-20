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Decoração farmhouse: como criar um refúgio rústico e moderno em casa

Um guia prático para aplicar o estilo que valoriza o aconchego e a simplicidade; veja dicas para sala, cozinha, quarto e até apartamentos

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
20/03/2026 14:38

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Decoração farmhouse: como criar um refúgio rústico e moderno em casa
Ambientes com inspiração farmhouse valorizam o aconchego e a madeira, um dos elementos principais deste estilo de decoração crédito: Freepik

A busca por um lar que seja sinônimo de aconchego e tranquilidade tem levado muitos a se encantarem pela decoração farmhouse. Esse estilo, que equilibra charme rústico com funcionalidade moderna, transforma qualquer espaço em um refúgio acolhedor, celebrando a simplicidade, o conforto e as memórias afetivas. Mas como trazer essa atmosfera para dentro de casa sem parecer caricato? O segredo está no equilíbrio e na escolha certa dos elementos.

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O que é o estilo farmhouse?

Inspirado nas antigas casas de fazenda da Alemanha e Escandinávia, o estilo farmhouse surgiu para abrigar trabalhadores rurais com estruturas simples e resistentes. No século 18, cruzou o Atlântico e se consolidou nos Estados Unidos, onde o estilo original era focado na praticidade e na durabilidade, utilizando materiais locais e reaproveitados. Hoje, essa estética foi repaginada, unindo a essência rústica com a funcionalidade contemporânea, criando ambientes que são ao mesmo tempo elegantes e convidativos.

Ambiente claro com banco de madeira rústico, almofadas brancas, cestos de vime e galhos secos em vaso.
A combinação de texturas naturais e tons neutros define o aconchego característico do estilo farmhouse, essencial para um lar convidativo.Freepik

Principais características

  • Paleta de cores neutras: a base do estilo é composta por branco, bege, cinza e tons pastéis. Essas cores trazem luminosidade e servem como uma tela calma para os demais elementos;

  • Madeira como protagonista: seja em pisos, vigas expostas, móveis robustos ou pequenos objetos, a madeira natural ou de demolição é essencial para trazer calor e textura;

  • Tecidos naturais: linho, algodão e lã aparecem em cortinas, almofadas, mantas e tapetes, adicionando camadas de conforto e aconchego ao ambiente;

  • Elementos vintage e artesanais: peças com história, como jarras de cerâmica, cestos de vime, placas esmaltadas e móveis garimpados em antiquários, dão personalidade e alma ao décor;

  • Equilíbrio entre rústico e moderno: o segredo do farmhouse contemporâneo é combinar peças de acabamento desgastado com móveis de linhas retas, metais e design limpo.

Cozinha farmhouse clara com ilha de madeira, armários verdes, janelas amplas e vista para lago.
Cozinhas em estilo farmhouse, com seus tons claros, madeira e elementos rústicos, exemplificam o coração funcional e aconchegante do lar.Freepik

Como aplicar o estilo em cada cômodo

Na sala de estar

Invista em um sofá espaçoso e confortável, com capa de tecido natural, muitas almofadas e uma manta macia. Um rack de madeira de demolição e uma mesa de centro robusta complementam o visual. A iluminação deve ser quente, com pendentes de metal e abajures de cúpula de tecido.

Duas salas de jantar com mesas, cadeiras/bancos de madeira, grandes janelas e plantas.
A madeira como protagonista e o equilíbrio entre o rústico e o moderno são evidentes nestes ambientes de jantar em estilo farmhouse.Freepik

Na cozinha

A cozinha farmhouse é o coração da casa. Pense em armários brancos ou em tons claros, puxadores de concha, uma pia de louça grande (a famosa farmhouse sink) e prateleiras abertas exibindo louças bonitas. Uma mesa de madeira maciça convida a longas refeições em família.

Cozinha farmhouse ampla com ilha e bancos de madeira, armários claros e janela arqueada com vista verde.
Elementos naturais e madeira sólida trazem o aconchego e a funcionalidade típicos do estilo farmhouse, transformando a cozinha no coração da casa.Freepik

No quarto

Crie um santuário de descanso com uma cama de ferro ou com cabeceira de madeira. Roupas de cama de algodão, um tapete felpudo e cortinas de linho garantem o conforto. Um banco de madeira aos pés da cama é um toque charmoso e funcional.

Quarto farmhouse com cama de madeira, roupas de cama brancas, plantas, banco e tapete em tons neutros.
A essência do estilo farmhouse transforma o quarto em um santuário de descanso com elementos naturais e aconchego.Freepik

Dicas para apartamentos

Engana-se quem pensa que o estilo farmhouse é exclusivo de casas grandes. Em apartamentos, o segredo é focar nos detalhes. Use uma paleta de cores claras para ampliar o espaço, invista em móveis de madeira com design mais leve, adicione plantas, cestos e têxteis aconchegantes. Pequenos toques, como um espelho com moldura rústica ou quadros com temas botânicos, já fazem toda a diferença.

Duas cenas: interior com armário, parede de tijolos, mesa e planta; exterior com sofá e vegetação.
A combinação de texturas naturais e tons neutros define o aconchego característico do estilo farmhouse, essencial para um lar convidativo.Freepik

Erros comuns a evitar

  • Exagerar nos elementos rústicos: o excesso de madeira escura ou peças muito desgastadas pode deixar o ambiente pesado e datado. Lembre-se de equilibrar com o moderno;

  • Criar um cenário: a decoração não deve parecer um set de filmagem. Evite o excesso de placas com frases e objetos temáticos. A autenticidade vem de peças com significado pessoal.

  • Ignorar o conforto: cadeiras de madeira sem estofado ou sofás duros podem ser bonitos, mas a essência do farmhouse é o aconchego. Priorize sempre o bem-estar.

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Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial, sob a supervisão de nossa equipe editorial, para garantir a precisão e a qualidade das informações.

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