Estilo industrial: como levar o charme da fábrica para dentro de casa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Inspirado nos antigos galpões e fábricas de Nova York dos anos 1950, o estilo industrial se consolidou na decoração há décadas e permanece relevante como uma opção moderna e cheia de personalidade. A proposta é simples: valorizar a estrutura original do imóvel, deixando à mostra elementos que normalmente são escondidos, como tijolos, vigas e tubulações.

Essa estética celebra a beleza do imperfeito e a funcionalidade dos materiais brutos. Cimento queimado, madeira de demolição e metais com acabamento envelhecido formam a base para criar ambientes urbanos e despojados. O resultado é um visual que equilibra o rústico com o contemporâneo, ideal para quem busca uma atmosfera autêntica.

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Como aplicar o estilo industrial em casa

Adotar o visual de fábrica não exige uma reforma completa. Pequenas mudanças já transformam o ambiente. A chave está em escolher os elementos certos e combiná-los de forma harmoniosa para que o espaço não pareça frio ou inacabado.

Paredes e pisos: o cimento queimado é um protagonista, podendo ser usado tanto no piso quanto em uma parede de destaque. Tijolos aparentes também são uma marca registrada. Se uma reforma não está nos planos, papéis de parede ou revestimentos que imitam esses materiais são alternativas práticas e com ótimo custo-benefício.

Estruturas expostas: deixar conduítes elétricos e tubulações de água ou gás à mostra é um dos pilares do estilo. Pintá-los de preto, cobre ou grafite os transforma em elementos decorativos que reforçam a identidade industrial. Vigas de concreto ou metal no teto também contribuem para o visual.

Mobiliário funcional: móveis de linhas retas e design simples costumam funcionar muito bem. Peças que misturam metal e madeira, como estantes de ferro e prateleiras de demolição, são boas opções. Sofás de couro e mesas robustas completam a decoração, priorizando sempre a durabilidade e a função.











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Iluminação em foco: a iluminação industrial é um capítulo à parte. Aposte em trilhos com spots direcionáveis, pendentes com lâmpadas de filamento aparente e luminárias de metal. Esses itens não apenas iluminam, mas também servem como verdadeiras esculturas no ambiente.

Cores neutras: a paleta de cores é sóbria, dominada por cinza, preto, branco e tons terrosos. O contraste fica por conta das texturas dos materiais. Para quebrar a seriedade, adicione pontos de cor em objetos específicos, como uma poltrona, almofadas ou quadros.

Para trazer mais aconchego, invista em tapetes com tramas encorpadas, mantas de lã e plantas. A presença do verde cria um contraponto interessante com a rusticidade dos materiais, tornando o espaço mais convidativo e equilibrado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.