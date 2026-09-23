Diogo Nogueira reforma mansão de luxo no Rio com estúdio e área gourmet
Cantor personaliza imóvel de 1 mil m² após separação de Paolla Oliveira; veja detalhes do projeto que une o moderno e a memória carioca
compartilhe
O cantor Diogo Nogueira está reformando uma mansão de 1 mil m² que comprou no início do ano. O imóvel fica em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Ele se mudou para o local há seis meses, após a separação de Paolla Oliveira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A obra vai privilegiar os espaços preferidos do artista, como a área gourmet. Exímio cozinheiro, é ali que ele passa horas e gosta de receber amigos para encontros com vinho, boa comida e samba.
Leia Mais
Diogo Nogueira descarta relacionamento aberto e declara amor por Paolla Oliveira
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira: relembre os amores dos dois
Projeto une o moderno e a memória carioca
Diogo contratou o escritório da arquiteta Leila Dionizios para liderar a modernização. Entre os pedidos específicos estão um novo closet, com estrutura para servir de camarim para as roupas de show, e a construção de um estúdio.
A casa possui seis suítes, decoração sóbria com cores neutras e um amplo quintal. A área de lazer atende à família e aos seus três cães, Preta, Olívia e Duque.
"Quero que a casa conte quem o Diogo é. Sobre uma base contemporânea e neutra, entram a alma do Rio Antigo, materiais naturais e peças de design assinado com história", detalha a arquiteta. Leila Dionizios também assina projetos para Belle e Thiago Silva e David Brazil.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Até dezembro do ano passado, Diogo morava com Paolla Oliveira na casa dela, junto com seu filho Davi e uma tia. Recentemente, o cantor atiçou a torcida por uma reconciliação ao postar um vídeo cozinhando na área gourmet da ex, mas não ficou claro se a gravação era antiga.