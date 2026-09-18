Paolla Oliveira e Diogo Nogueira juntos de novo?

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, separados desde o final de 2025, movimentaram a internet na quarta-feira (16) ao estrelarem juntos um comercial para uma rede de fast-food. A campanha publicitária gerou rumores sobre uma possível reconciliação do ex-casal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No vídeo, a atriz pergunta: "Adivinha quem vai ficar junto de novo?". O sambista então confirma: "É isso mesmo". Logo em seguida, Paolla Oliveira anuncia a verdadeira novidade: uma promoção de hambúrguer duplo e o retorno do refil grátis de refrigerante na lanchonete.

Leia Mais

A interação entre os dois artistas divertiu os internautas e rendeu diversos comentários nas redes sociais. “Se me pagarem bem, eu também faço publi com meu ex", afirmou um perfil. “O cara do marketing arrasou demais!”, elogiou outro usuário.

Uma terceira pessoa analisou a situação de forma bem-humorada: "Enquanto umas choram pelo ex... a diva fecha publi com ele".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O namoro de Paolla e Diogo começou em junho de 2021, quando foram vistos em uma padaria no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Na época, a atriz estava solteira desde abril, após o término de seu relacionamento com Douglas Maluf, especialista em programação neurolinguística.