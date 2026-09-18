Assine
overlay
Início Trends
CAMPANHA

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira juntos de novo?

Separados desde 2025, atriz e sambista estrelam campanha de fast-food e levantam rumores de reconciliação; entenda a estratégia de marketing

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
18/09/2026 12:06

compartilhe

×
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira juntos de novo?
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira em momento de carinho, enquanto rumores de reconciliação movimentam a internet após comercial crédito: Reprodução

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, separados desde o final de 2025, movimentaram a internet na quarta-feira (16) ao estrelarem juntos um comercial para uma rede de fast-food. A campanha publicitária gerou rumores sobre uma possível reconciliação do ex-casal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No vídeo, a atriz pergunta: "Adivinha quem vai ficar junto de novo?". O sambista então confirma: "É isso mesmo". Logo em seguida, Paolla Oliveira anuncia a verdadeira novidade: uma promoção de hambúrguer duplo e o retorno do refil grátis de refrigerante na lanchonete.

Leia Mais

A interação entre os dois artistas divertiu os internautas e rendeu diversos comentários nas redes sociais. “Se me pagarem bem, eu também faço publi com meu ex", afirmou um perfil. “O cara do marketing arrasou demais!”, elogiou outro usuário.

Uma terceira pessoa analisou a situação de forma bem-humorada: "Enquanto umas choram pelo ex... a diva fecha publi com ele".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O namoro de Paolla e Diogo começou em junho de 2021, quando foram vistos em uma padaria no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Na época, a atriz estava solteira desde abril, após o término de seu relacionamento com Douglas Maluf, especialista em programação neurolinguística.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay