Crie um cantinho de leitura perfeito para mergulhar nos seus livros

A experiência de mergulhar em uma obra mostra como um bom livro pode nos transportar para outro universo. Para que essa imersão seja completa, ter um espaço dedicado à leitura em casa faz toda a diferença. Um cantinho bem planejado, com conforto e silêncio, é o convite ideal para se desconectar do mundo e se conectar com as histórias.

Montar esse refúgio não exige grandes reformas ou um cômodo exclusivo. O primeiro passo é escolher um local tranquilo, longe da agitação da casa. Pode ser um canto da sala, um espaço ao lado de uma janela no quarto ou até mesmo uma varanda fechada. O importante é que seja uma área de pouco trânsito, onde as interrupções sejam mínimas.

Leia também:

A poltrona é a protagonista

O conforto é o elemento principal de um bom cantinho de leitura. Por isso, a escolha da poltrona é fundamental. Opte por um modelo que ofereça bom apoio para as costas e os braços, permitindo que você passe horas lendo sem sentir desconforto. Tecidos macios e agradáveis ao toque, como veludo ou linho, aumentam a sensação de aconchego.

O conforto é o elemento principal de um bom cantinho de leituramadsentai de madsentai / GoodLifeStudio de Getty Images Signature



Para complementar, um apoio para os pés, como um pufe ou uma banqueta, ajuda a relaxar ainda mais. Uma pequena mesa lateral também é um item funcional, servindo de suporte para o livro, uma xícara de chá ou café e os óculos de leitura. O objetivo é ter tudo o que você precisa ao alcance das mãos.

Iluminação correta para não forçar a vista

Uma boa iluminação é crucial para evitar o cansaço visual. Se possível, posicione sua poltrona perto de uma janela para aproveitar a luz natural durante o dia. Para a noite ou dias nublados, invista em uma luminária de piso ou de mesa com foco direcionável. Isso permite ajustar a luz diretamente sobre as páginas do livro, evitando ofuscamento e reflexos.

Uma boa iluminação é crucial para evitar o cansaço visual.Anna Maloverjan de anytka



A escolha das lâmpadas também é importante. As com temperatura de cor mais quente (amareladas, entre 2700K e 3000K) criam um ambiente acolhedor, enquanto as brancas neutras (entre 4000K e 5000K) podem oferecer melhor contraste e reduzir a fadiga visual. A melhor opção varia conforme a preferência pessoal, mas evite luzes muito frias (acima de 6000K). Modelos com controle de intensidade são ideais para ajustar a luminosidade a cada momento.

Organização e toques pessoais

Manter o espaço organizado ajuda a focar na leitura. Uma pequena estante ou prateleiras flutuantes podem abrigar os livros da sua lista de leitura atual e alguns títulos favoritos. Isso deixa o ambiente funcional e visualmente agradável.

Por fim, adicione elementos que reflitam sua personalidade. Uma manta macia para os dias mais frios, almofadas coloridas, um pequeno vaso de planta ou uma vela aromática transformam o espaço em um verdadeiro santuário pessoal, pronto para novas aventuras literárias.

Adicione elementos que reflitam sua personalidadeTEDWIP de Stock Dignity

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.