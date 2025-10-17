7 gadgets que ajudam a economizar água e baratear sua conta
Da torneira com temporizador ao chuveiro inteligente; conheça tecnologias que podem reduzir o consumo de água e aliviar o bolso no fim do mês
Com o orçamento mais apertado, a tecnologia pode ser uma aliada importante para reduzir o consumo e garantir uma fatura mais leve no fim do mês.
Pequenas mudanças e o uso de dispositivos inteligentes, conhecidos como gadgets, podem fazer grande diferença. Eles automatizam processos, evitam o desperdício e oferecem controle preciso sobre cada gota de água utilizada em casa. Conheça sete opções que podem ser instaladas facilmente.
1. Arejador de torneira
Um dos itens mais baratos e eficientes. Essa pequena peça é rosqueada na ponta da torneira e mistura ar à água. O resultado é a sensação de um fluxo normal, mas com uma redução de consumo que pode chegar a 50%.
2. Chuveiro inteligente
Modelos modernos permitem controlar o tempo do banho, a vazão e até a temperatura pelo celular. Alguns emitem luzes coloridas que mudam conforme o tempo passa, incentivando banhos mais curtos. Além de água, economizam energia elétrica.
3. Válvula de descarga dupla
Muitas casas ainda usam o sistema antigo, que libera todo o volume de água da caixa acoplada a cada acionamento. A válvula dupla possui dois botões: um para líquidos, que usa menos água, e outro para sólidos, com a descarga completa.
4. Torneira com temporizador
Comum em locais públicos, a tecnologia está cada vez mais acessível para residências. A torneira fecha automaticamente após alguns segundos, evitando que fique aberta por esquecimento, principalmente durante a escovação dos dentes ou ao lavar a louça.
5. Sensor de vazamento
Pequenos vazamentos são grandes vilões da conta de água. O dispositivo pode ser colocado em pontos críticos, como embaixo da pia ou perto do vaso sanitário. Ao detectar umidade, ele envia um alerta direto para seu smartphone.
6. Medidor de vazão digital
Instalado diretamente na torneira ou no chuveiro, o aparelho mostra em tempo real quantos litros de água estão sendo consumidos. Ver os números subindo na tela cria uma consciência imediata sobre o gasto e estimula a economia.
7. Controlador de irrigação smart
Para quem tem jardim, esse gadget é fundamental. Ele se conecta à internet para verificar a previsão do tempo e só ativa os irrigadores quando não há previsão de chuva, ajustando a quantidade de água conforme a necessidade das plantas.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.