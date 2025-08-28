Plantas que atraem carrapatos: conheça espécies que exigem atenção em casa
Algumas espécies comuns em jardins podem servir de abrigo para carrapatos; saiba quais são e como prevenir infestações no quintal
Carrapatos encontram nas áreas sombreadas, úmidas e com acúmulo de folhas secas o ambiente ideal para sobreviver e se reproduzir. Certas plantas, embora populares em jardins e quintais, acabam criando esse cenário perfeito, galhos densos que impedem a circulação de ar, folhagens largas que acumulam umidade e raízes ou troncos que servem de esconderijo para os parasitas.
Entender quais espécies oferecem esse tipo de abrigo é fundamental para manter o espaço mais seguro.
6 plantas que atraem carrapatos
A seguir, saiba quais as plantas que precisam de mais atenção e cuidado em relação aos carrapatos:
1. Samambaias
Muito usadas em varandas e quintais, as samambaias criam sombra constante e retêm bastante umidade entre as folhas. Esse ambiente é favorável para carrapatos e outros insetos se alojarem.
2. Capim-colonião
Espécie comum em terrenos baldios e quintais grandes, cresce rapidamente e forma touceiras densas que dificultam a limpeza. Essa estrutura serve de esconderijo para carrapatos.
3. Bananeira
Além da grande folhagem que acumula sombra e umidade, restos de folhas caídas no chão podem atrair insetos e favorecer a proliferação dos parasitas.
4. Bambu
Quando plantado sem manutenção, forma moitas densas e úmidas, pouco ventiladas. Esse ambiente fechado funciona como abrigo perfeito para carrapatos.
5. Arbustos densos (como hibisco e azaleia sem poda regular)
Folhagens espessas e baixa incidência de sol criam áreas de difícil acesso para a limpeza, favorecendo a permanência de carrapatos.
6. Gramas altas e sem corte frequente
Não é uma planta específica, mas o descuido com gramas altas em quintais e sítios é uma das principais causas de infestações. Os carrapatos se escondem facilmente nesses espaços.
Alternativas seguras para ter jardins livres de carrapatos
Quem deseja manter o quintal bonito sem atrair parasitas pode optar por espécies mais abertas e arejadas, que não acumulam tanta sombra ou umidade. Plantas como lavanda, alecrim e citronela, além de não favorecerem carrapatos, ainda ajudam a repelir insetos. Árvores frutíferas bem podadas e plantas ornamentais de pequeno porte também são opções seguras.
Dicas de prevenção no dia a dia
-
retirar folhas secas e galhos caídos;
-
evitar moitas densas próximas às áreas de circulação;
-
garantir boa ventilação e entrada de sol no jardim;
-
fazer vistorias regulares em animais de estimação após passeios em áreas verdes.