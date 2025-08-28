Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Carrapatos encontram nas áreas sombreadas, úmidas e com acúmulo de folhas secas o ambiente ideal para sobreviver e se reproduzir. Certas plantas, embora populares em jardins e quintais, acabam criando esse cenário perfeito, galhos densos que impedem a circulação de ar, folhagens largas que acumulam umidade e raízes ou troncos que servem de esconderijo para os parasitas.

Entender quais espécies oferecem esse tipo de abrigo é fundamental para manter o espaço mais seguro.

6 plantas que atraem carrapatos

A seguir, saiba quais as plantas que precisam de mais atenção e cuidado em relação aos carrapatos:

1. Samambaias

Muito usadas em varandas e quintais, as samambaias criam sombra constante e retêm bastante umidade entre as folhas. Esse ambiente é favorável para carrapatos e outros insetos se alojarem.

2. Capim-colonião

Espécie comum em terrenos baldios e quintais grandes, cresce rapidamente e forma touceiras densas que dificultam a limpeza. Essa estrutura serve de esconderijo para carrapatos.

3. Bananeira

Além da grande folhagem que acumula sombra e umidade, restos de folhas caídas no chão podem atrair insetos e favorecer a proliferação dos parasitas.

4. Bambu

Quando plantado sem manutenção, forma moitas densas e úmidas, pouco ventiladas. Esse ambiente fechado funciona como abrigo perfeito para carrapatos.

5. Arbustos densos (como hibisco e azaleia sem poda regular)

Folhagens espessas e baixa incidência de sol criam áreas de difícil acesso para a limpeza, favorecendo a permanência de carrapatos.

6. Gramas altas e sem corte frequente

Não é uma planta específica, mas o descuido com gramas altas em quintais e sítios é uma das principais causas de infestações. Os carrapatos se escondem facilmente nesses espaços.

Pequenos cuidados na jardinagem, aliados à escolha de espécies adequadas, ajudam a prevenir infestações e tornam o ambiente doméstico mais agradável para toda a família

Alternativas seguras para ter jardins livres de carrapatos

Quem deseja manter o quintal bonito sem atrair parasitas pode optar por espécies mais abertas e arejadas, que não acumulam tanta sombra ou umidade. Plantas como lavanda, alecrim e citronela, além de não favorecerem carrapatos, ainda ajudam a repelir insetos. Árvores frutíferas bem podadas e plantas ornamentais de pequeno porte também são opções seguras.

Dicas de prevenção no dia a dia