Assine
overlay
Início Casa e Decoração
Botânica

Plantas que atraem carrapatos: conheça espécies que exigem atenção em casa

Algumas espécies comuns em jardins podem servir de abrigo para carrapatos; saiba quais são e como prevenir infestações no quintal

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
28/08/2025 16:32 - atualizado em 28/08/2025 16:32

compartilhe

Siga no
x
Conhecer as plantas que atraem carrapatos é um passo importante para manter o quintal mais saudável e seguro
Conhecer as plantas que atraem carrapatos é um passo importante para manter o quintal mais saudável e seguro crédito: Freepik

Carrapatos encontram nas áreas sombreadas, úmidas e com acúmulo de folhas secas o ambiente ideal para sobreviver e se reproduzir. Certas plantas, embora populares em jardins e quintais, acabam criando esse cenário perfeito, galhos densos que impedem a circulação de ar, folhagens largas que acumulam umidade e raízes ou troncos que servem de esconderijo para os parasitas. 

Entender quais espécies oferecem esse tipo de abrigo é fundamental para manter o espaço mais seguro.

Leia mais:

6 plantas que atraem carrapatos

A seguir, saiba quais as plantas que precisam de mais atenção e cuidado em relação aos carrapatos:

1. Samambaias

Muito usadas em varandas e quintais, as samambaias criam sombra constante e retêm bastante umidade entre as folhas. Esse ambiente é favorável para carrapatos e outros insetos se alojarem.

2. Capim-colonião

Espécie comum em terrenos baldios e quintais grandes, cresce rapidamente e forma touceiras densas que dificultam a limpeza. Essa estrutura serve de esconderijo para carrapatos.

3. Bananeira

Além da grande folhagem que acumula sombra e umidade, restos de folhas caídas no chão podem atrair insetos e favorecer a proliferação dos parasitas.

4. Bambu

Quando plantado sem manutenção, forma moitas densas e úmidas, pouco ventiladas. Esse ambiente fechado funciona como abrigo perfeito para carrapatos.

5. Arbustos densos (como hibisco e azaleia sem poda regular)

Folhagens espessas e baixa incidência de sol criam áreas de difícil acesso para a limpeza, favorecendo a permanência de carrapatos.

6. Gramas altas e sem corte frequente

Não é uma planta específica, mas o descuido com gramas altas em quintais e sítios é uma das principais causas de infestações. Os carrapatos se escondem facilmente nesses espaços.

Pequenos cuidados na jardinagem, aliados à escolha de espécies adequadas, ajudam a prevenir infestações e tornam o ambiente doméstico mais agradável para toda a família
Pequenos cuidados na jardinagem, aliados à escolha de espécies adequadas, ajudam a prevenir infestações e tornam o ambiente doméstico mais agradável para toda a família Freepik

Alternativas seguras para ter jardins livres de carrapatos

Quem deseja manter o quintal bonito sem atrair parasitas pode optar por espécies mais abertas e arejadas, que não acumulam tanta sombra ou umidade. Plantas como lavanda, alecrim e citronela, além de não favorecerem carrapatos, ainda ajudam a repelir insetos. Árvores frutíferas bem podadas e plantas ornamentais de pequeno porte também são opções seguras.

Dicas de prevenção no dia a dia

  • retirar folhas secas e galhos caídos;

  • evitar moitas densas próximas às áreas de circulação;

  • garantir boa ventilação e entrada de sol no jardim;

  • fazer vistorias regulares em animais de estimação após passeios em áreas verdes.

Tópicos relacionados:

carrapato casa plantas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay