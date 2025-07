Varrer casa à noite faz mal? Descubra a origem do costume

Se você cresceu em um lar brasileiro, é bem provável que tenha ouvido algum parente dizer para não varrer a casa à noite. “Faz o dinheiro ir embora!”, “Atrai coisa ruim!”, “Tira a sorte da família!” são frases que atravessam gerações e ainda ecoam em muitas casas pelo país. Mas será que isso é apenas superstição ou existe algum fundamento por trás do alerta?

Com a rotina moderna, onde muita gente só tem tempo para limpar a casa depois das 19h, o conselho de não varrer à noite parece desatualizado ou até inconveniente. Ainda assim, entender a origem cultural desse hábito ajuda a respeitar tradições e adaptar a rotina de forma mais consciente.

Leia mais:

De onde vem o costume de não varrer casa à noite?

O hábito de evitar varrer casa à noite está profundamente enraizado em crenças populares e tradições passadas de geração em geração. Em muitas culturas, principalmente nas interioranas e rurais, varrer após o pôr do sol era visto como sinônimo de espantar a sorte, afastar o dinheiro ou trazer má sorte à família.

Há ditados antigos que reforçam esse pensamento, como “quem varre à noite, varre a fartura” ou “varrer à noite varre a bênção da casa”. No espiritismo e em outras crenças religiosas, também há quem diga que o ato pode perturbar o ambiente espiritual durante um horário considerado mais “sensível”.

Essas ideias surgiram num tempo em que as tarefas domésticas eram feitas à luz de lamparinas, e varrer à noite podia ser sinal de desespero ou desordem. Hoje, mesmo com tecnologia e iluminação, o costume ainda resiste, seja por superstição ou respeito à tradição.

Existe algum motivo prático para evitar varrer casa à noite?

Apesar da carga simbólica, há sim razões funcionais que podem explicar por que varrer casa à noite não é tão recomendado. A primeira delas é a visibilidade: mesmo com luz elétrica, à noite é mais difícil perceber poeira fina, restos de comida ou sujeiras pequenas, o que pode tornar a limpeza menos eficaz.

Seja varrendo de manhã ou à noite, o que realmente importa é o cuidado com o espaço onde você vive Ron Lach de Pexels

Além disso, quem mora com outras pessoas, especialmente em apartamentos, pode incomodar os vizinhos com barulho de vassouras ou arrastar móveis. Se for inevitável limpar à noite, uma boa alternativa são os robôs aspiradores com programação silenciosa ou vassouras de cerdas macias. Para quem quer manter tudo em ordem sem barulho nem superstição, deixar a faxina pesada para o dia seguinte também pode ser uma escolha mais prática.

Qual o melhor horário para varrer a casa? Dicas para organizar a limpeza

Não existe uma regra fixa sobre o horário ideal, mas o período da manhã costuma ser o mais indicado. Isso porque o ar está mais fresco, a iluminação natural ajuda a enxergar melhor a sujeira, e há mais energia para encarar as tarefas. Além disso, varrer pela manhã ajuda a começar o dia com a sensação de casa limpa e organizada.

Se você tem pouco tempo ou precisa dividir o cuidado com o lar com outras atividades, vale adotar uma rotina leve de manutenção e organização doméstica: varrer áreas mais movimentadas (como cozinha e sala) um dia sim, um dia não, ou deixar a limpeza mais pesada para um dia da semana específico.

Quem mora com outras pessoas pode criar um cronograma compartilhado, com horários que não interfiram no descanso coletivo. E mesmo que precise varrer a casa à noite de vez em quando, não há problema, o mais importante é adaptar a rotina à sua realidade.