Se você já comprou aquelas pastilhas azuis ou brancas e colocou dentro da caixa acoplada do vaso sanitário acreditando que estava fazendo um favor à limpeza da sua casa, saiba que não está sozinho. Esse truque, cada vez mais comum nos banheiros brasileiros, promete praticidade, basta deixar a pastilha na caixa e deixar que ela cuide da limpeza a cada descarga. Mas será que essa prática funciona mesmo? Ou é mais um hábito que traz riscos disfarçados de facilidade?

Manter o vaso sanitário limpo e livre de mau cheiro é um desafio diário, especialmente em casas com grande circulação. O que não faltam são promessas de produtos que dizem facilitar a vida. A pastilha de cloro, colocada dentro da caixa d’água do vaso, se encaixa exatamente nesse perfil, uma solução aparentemente mágica. Só que por trás da coloração azulada ou do perfume agradável, há efeitos colaterais que muita gente desconhece e que podem custar caro no longo prazo.

Como funciona a pastilha de cloro na caixa do vaso

O princípio é simples: ao colocar a pastilha na caixa acoplada, ela se dissolve gradualmente, liberando cloro ou outras substâncias químicas a cada descarga. Isso faz com que a água fique levemente tratada, ajudando a reduzir odores e manter o vaso com aparência mais limpa, sem acúmulo visível de sujeira.

De fato, os efeitos são perceptíveis nos primeiros dias, o vaso parece mais claro, o cheiro de cloro transmite sensação de limpeza e a necessidade de esfregar com escova pode diminuir. Mas será que isso significa que o banheiro está mesmo mais limpo e protegido?

O truque da pastilha de cloro na caixa do vaso pode até parecer inofensivo, mas envolve riscos escondidos themacx de Getty Images Signature

O que você não vê mas deveria se preocupar

O grande problema está no que as pastilhas fazem dentro da caixa do vaso, fora do nosso campo de visão. O contato constante do cloro com as peças internas, como a boia, válvulas e borrachas, pode causar deterioração acelerada desses componentes. O cloro, por ser altamente corrosivo, desgasta plásticos, metais e borrachas com o tempo.

O resultado? Vazamentos silenciosos, flutuadores que param de funcionar corretamente, e até rachaduras nas peças internas da caixa acoplada. Isso pode levar ao desperdício de água e, eventualmente, à necessidade de trocar todo o sistema interno, o que representa custo e transtorno.

E o impacto ambiental?

Quando o cloro é liberado a cada descarga, ele vai direto para o sistema de esgoto. Em grande escala, esse resíduo químico pode prejudicar o equilíbrio biológico do tratamento de água e gerar impacto ambiental negativo, especialmente em locais com saneamento deficiente.

Usar menos produtos químicos no dia a dia doméstico é uma escolha econômica e um gesto de responsabilidade ambiental.

Alternativas mais seguras

Se o objetivo é manter o vaso limpo com praticidade, há formas mais sustentáveis e seguras de conseguir isso: