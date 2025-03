Aquela blusa que você adora pode começar a incomodar quando o cheiro de suor parece não sair, mesmo depois de lavagens repetidas. Esse problema é comum, principalmente em roupas esportivas ou peças usadas em dias muito quentes.

Se você quer aprender como tirar cheiro de suor da roupa, existem formas práticas de eliminar o odor sem comprometer o tecido. Com os truques certos, é possível restaurar o frescor das peças e evitar o acúmulo de bactérias causadoras do mau cheiro.

Por que o cheiro de suor gruda na roupa?

O cheiro de suor se fixa no tecido por causa da combinação entre umidade, calor e bactérias. Quando as roupas não são lavadas corretamente ou secam em locais abafados, os odores se intensificam. Além disso, tecidos sintéticos tendem a reter mais odores do que os naturais.

Como tirar cheiro de suor da roupa

O cheiro de suor pode ser retirado com 4 métodos, veja:

1. Molho com vinagre branco

O vinagre branco neutraliza odores e ajuda a eliminar bactérias dos tecidos:

em um balde, misture 1 xícara de vinagre branco com 2 litros de água;



deixe a roupa de molho por até 30 minutos;

em seguida, lave normalmente com sabão neutro.

2. Bicarbonato de sódio direto na roupa

O bicarbonato absorve o odor e ainda ajuda a soltar a sujeira:

polvilhe o bicarbonato de sódio na área afetada (geralmente axilas);



deixe agir por 20 a 30 minutos antes da lavagem;

lave como de costume.

3. Pré-lavagem com limão e sal

O limão possui ação antisséptica e o sal potencializa a limpeza:

misture o suco de 1 limão com 1 colher de sopa de sal;



aplique na área com cheiro e esfregue suavemente;

deixe agir por 15 minutos e lave normalmente.

4. Água Oxigenada

Use água oxigenada em roupas claras

A água oxigenada ajuda a clarear e eliminar odores, mas só deve ser usada em tecidos brancos ou muito claros:

misture 1 parte de água oxigenada 10 volumes com 2 partes de água;



aplique na área afetada com um borrifador;

deixe agir por 20 minutos e lave como de costume.

Para que o cheiro ruim de suor não volte a incomodar, é importante seguir as orientações corretas Freepik

Como evitar o cheiro de suor nas roupas

Descobrir como tirar o cheiro de suor da roupa é importante, porém saber como evitar é ainda mais: