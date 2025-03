Com o tempo, o ferro de passar pode acumular resíduos de tecidos, produtos químicos e até mesmo queimaduras leves na base, o que pode prejudicar seu funcionamento e deixar marcas nas roupas. Além disso, o uso de água não filtrada pode levar ao acúmulo de minerais e entupir os orifícios de vapor, comprometendo sua eficiência.

Se você quer aprender como limpar ferro de passar e evitar danos às suas roupas, confira técnicas para remover sujeira e manter o aparelho funcionando como novo

Por que o ferro de passar suja?

O ferro de passar pode acumular sujeira por diversas razões, como:

uso de temperatura inadequada, que pode queimar tecidos sintéticos e deixar resíduos;



acúmulo de amaciante e produtos químicos que grudam na base;



água não filtrada, que pode causar depósitos de minerais nos orifícios de vapor;

uso prolongado sem limpeza, deixando resíduos acumulados ao longo do tempo.

Usar água não filtrada ao longo do tempo pode fazer com que acumule minerais no seu ferro de passar roupa Freepik

Como limpar ferro de passar corretamente

Existem diferentes formas de limpar o ferro de passar, dependendo do tipo de sujeira acumulada. Veja algumas soluções:

Limpeza com vinagre e bicarbonato

O vinagre ajuda a dissolver resíduos, enquanto o bicarbonato remove sujeiras mais difíceis.

misture partes iguais de vinagre branco e água;



umedeça um pano e passe na base do ferro;



para sujeiras mais resistentes, faça uma pasta de bicarbonato com um pouco de água e aplique suavemente;

limpe com um pano úmido para remover os resíduos.

Usando sal e papel-alumínio

Essa técnica ajuda a remover manchas escuras na base do ferro.

coloque um punhado de sal sobre uma folha de papel-alumínio;



ligue o ferro na temperatura média e passe sobre o sal, sem vapor;



repita até a base ficar limpa;

finalize limpando com um pano seco.

Desentupindo os orifícios de vapor

Se o ferro estiver soltando manchas de água suja ou não estiver liberando vapor corretamente, pode ser necessário limpar os orifícios.