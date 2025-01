Férias escolares: veja como cultivar um mini jardim com as crianças

Criar um mini jardim com as crianças é uma oportunidade perfeita para unir aprendizado e diversão. Além de estimular o contato com a natureza, a atividade incentiva a criatividade e ensina responsabilidades desde cedo.

Seja em vasos pequenos, terrários ou caixotes reciclados, montar e cultivar um mini jardim pode se tornar uma memória inesquecível para toda a família. Confira!

Leia também:

10 brincadeiras criativas para curtir as férias escolares com a criançada



5 dicas práticas de como organizar brinquedos com facilidade



Horta caseira: saiba como plantar alface, alho e morango em casa



Saiba quais as 7 melhores plantas para cultivar em áreas externas pequenas

Como montar um mini jardim com as crianças

Montar um mini jardim é uma experiência sensorial e educativa. Aqui está o passo a passo para começar.

Escolha do recipiente

Escolha um recipiente que combine com o estilo que você deseja para o jardim. Pode ser um vaso, uma caixa de madeira, um aquário vazio ou até mesmo utensílios reciclados, como latas, caixas de papelão e potes.

Seleção das plantas

Opte por plantas de fácil manutenção, como suculentas, cactos, musgos e pequenas flores. Explique às crianças sobre as características de cada uma, criando um momento de aprendizado.

Montagem do substrato

Ensine as crianças a preparar o solo. Comece com uma camada de pedras para drenagem, seguida de terra adubada.

Adicionar um pouco de areia pode ser interessante para plantas que preferem solos leves.

Decoração personalizada

Incentive a criação de um cenário especial. Utilize miniaturas de animais, casinhas, pedras coloridas ou qualquer item que torne o jardim mais divertido e criativo.

Como cuidar do mini jardim

Depois de montado, o mini jardim precisa de cuidados para permanecer bonito e saudável. É a oportunidade de ensinar responsabilidade e observação para as crianças.

Rega e hidratação

Regue as plantas com moderação, ensinando as crianças a observar o solo. Explique que muita água pode causar apodrecimento, especialmente em suculentas.

Luz e localização

Posicione o mini jardim em um local que receba luz indireta. Isso garante que as plantas cresçam saudáveis sem correr o risco de queimaduras pelo sol direto.

Poda e limpeza

Mostre como retirar folhas secas e manter o jardim limpo. Essa é uma forma de incentivar a responsabilidade e o cuidado com a natureza.

Torne a experiência ainda mais especial

Transforme o mini jardim em uma atividade memorável com algumas ideias criativas e educativas.

Conte histórias sobre as plantas

Inclua um momento de histórias ou curiosidades sobre as plantas escolhidas. Fale sobre onde crescem na natureza e como se adaptam a diferentes ambientes.

Incentive a personalização

Permita que as crianças pintem os vasos ou criem etiquetas para identificar cada planta. Isso estimula a criatividade e o senso de propriedade.

Registre o progresso

Crie um calendário de cuidados e acompanhe o crescimento das plantas com fotos. Essa é uma maneira de mostrar às crianças o impacto positivo de sua dedicação.

Utilize materiais recicláveis

Ensine sustentabilidade ao usar itens recicláveis na montagem do jardim. Isso reforça a importância de cuidar do meio ambiente.