Populares na Europa e na América do Norte, os Conversation Pits transformaram a maneira como as pessoas interagem em ambientes sociais

No mundo da moda, do design e da arquitetura, tendências vão e voltam ao longo do tempo. Um exemplo disso é o Conversation Pit, estilo de decoração que fez muito sucesso entre os anos 50 e 70 e que está voltando com tudo nos dias de hoje.

Populares na Europa e na América do Norte, os Conversation Pits transformaram a maneira como as pessoas interagem em ambientes sociais. Conheça um pouco mais sobre esse design icônico e como ele pode trazer um toque de sofisticação e conforto para o seu lar moderno.

Leia também:

O que é o Conversation Pit?

As famosas "salas rebaixadas", muito comuns nas décadas de 1960 e 1970, voltaram. O Conversation Pit é um espaço projetado abaixo do nível do chão do ambiente, especial para uma boa conversa, convivência, descanso e até mesmo assistir televisão. Sendo em espaços externos ou internos, ele está integrado aos demais ambientes da casa, mas separado visualmente por pequenos desníveis em degraus.

Hoje, com a crescente consciência sobre a importância da qualidade de vida e conectividade social, esses espaços ressurgem em uma versão mais moderna e despojada. Essa diferenciação amplia o ambiente, criando uma sensação de espaço arejado e iluminado, e também oferece um refúgio acolhedor para relaxar, graças à atmosfera proporcionada pelo rebaixamento do piso.

O Conversation Pit é um espaço projetado abaixo do nível do chão do ambiente, especial para uma boa conversa Reprodução/Bucalo

Exemplos de Conversation Pits que fizeram sucesso

Projetada em 1957 pelos arquitetos J. Irwin Miller e Xenia Miller em Indiana, a Miller House foi considerada pioneira dessa tendência. Inspirado pelo modernismo, o Conversation Pit da Miller House possui cinco degraus que descem para um piso com carpetes e um vasto sofá com travesseiros coloridos.

Outro exemplo interessante é o do TWA Flight Center, projetado em 1962 por Eero Saarinen no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. Um espaçoso Conversation Pit vermelho que ajudou a popularizar a ideia de criar ambientes públicos e compartilhados para bate-papos.

Por que a tendência do Conversation Pit está de volta?

Os Conversation Pits estão retornando para as casas devido ao interesse renovado no design retrô e pela necessidade crescente de espaços que promovam conexão e afetividade em um mundo pós-pandêmico.

Após dois anos de isolamento social, as casas têm sido reinventadas como um refúgio para reunir família e amigos, conexões afetivas valorizadas em lares brasileiros autênticos. O Conversation Pit, com sua proposta de facilitar diálogos e interações, se integra perfeitamente ao design contemporâneo, criando um ambiente ideal para esses momentos de união e convivência.

O que caracteriza os espaços Conversation Pits?

Os Conversation Pits são ambientes bastante característicos, que criam uma atmosfera íntima e reservada e adicionam um toque de luxo à casa. Sendo quadrangulares ou circulares, são projetadas com degraus para acesso e costumam contar com sofás sob medida, almofadas, carpetes e outros elementos que deixam o ambiente ainda mais aconchegante.

Os espaços rebaixados podem ser internos, mas também são aplicáveis em áreas externas, como decks de piscina ou varandas. Em espaços externos, é comum encontrar grandes lareiras próximas aos sofás, incentivando a convivência ao ar livre.