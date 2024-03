Quem for visitar São Paulo, agora poderá se hospedar no apartamento de Rafa Brites. A apresentadora de 37 anos colocou seu imóvel para aluguel em uma das regiões mais procuradas da cidade. Bora conhecer?

Quem é Rafa Brites?

Rafaella Sanchotene Brites Andreoli, conhecida como Rafa Brites, nasceu em Porto Alegre, mas morou boa parte da adolescência nos Estados Unidos. Foi lá onde iniciou sua carreira na TV, tendo estudado sobre o assunto e atuado em alguns programas.

Em 2011, novamente no Brasil, a apresentadora começou a atuar com a antiga MTV. No programa Comando, voltado para o público jovem, Rafa falava sobre atualidades e celebridades.

Já em 2014, Rafa foi anunciada como repórter no programa Mais Você, da Globo. Ainda na emissora, ela passou a apresentar o Vídeo Show, programa de entretenimento, até 2019, quando encerrou o contrato com a Globo.

Hoje, com o apartamento, Rafa espera acolher pessoas que vierem para a cidade para curtir, à trabalho ou a turismo, ajudando-as a criarem boas memórias.

Como é o apartamento da Rafa Brites?

O apartamento de Rafa Brites tem quarto com TV e cama queen size, cozinha equipada, sala, WiFi, banheiro, ar-condicionado e varanda com vista para a região central de São Paulo. Além disso, os hóspedes podem aproveitar garagem e piscina do prédio.

O apartamento, disponível para dois hóspedes por estadia, ainda conta com uma lista deixada por Rafa Brites com sugestões de restaurantes na região, além de uma mensagem de boas-vindas: "Querido hóspede, bem-vindo ao meu cantinho. Espero que este tempo aqui seja lindo! Deixei tudo arrumadinho e com as melhores energias para receber você!".

Onde está localizado o apartamento de Rafa Brites?

O apartamento de Rafa Brites está localizado em uma das regiões mais hypadas de São Paulo, no bairro da Bela Vista. Além de ser um dos locais com variedade de lojas, restaurantes e eventos culturais, o bairro também se destaca pela mobilidade, visto que está próximo à metrôs e à avenida mais famosa de São Paulo: a Avenida Paulista.

Por quanto pode ser alugado o apartamento de Rafa Brites?

O apartamento da apresentadora está disponível para reservas desde o dia 17 de janeiro no Airbnb por R$250 ao dia.

Como reservar o apartamento de Rafa Brites?

É possível alugar o apartamento de Rafa Brites por longas ou curtas estadias pela plataforma do Airbnb. Basta acessar o site, pesquisar pelo nome da apresentadora e selecionar o período para o qual precisa se hospedar. Depois, é só escolher a forma de pagamento para finalizar o contrato.

E aí, vai viajar para São Paulo?

O apartamento da Rafa Brites é um bom lugar para se hospedar e aproveitar tudo que a cidade tem a oferecer. E não esqueça, continue acompanhando o portal Casa & Decoração para ficar por dentro de todas as novidades.