Na vastidão de estilos de decoração, o farmhouse se destaca por trazer o aconchego do campo diretamente para o coração dos espaços urbanos. Com uma mistura sutil de rusticidade com toques contemporâneos, este estilo pode ser o segredo para tornar sua casa um verdadeiro refúgio.

Mas o que exatamente é esse estilo e como você pode integrá-lo à sua decoração? Acompanhe a seguir.

O que é o estilo farmhouse?

O estilo farmhouse, ou "estilo fazenda", tem origens nos lares rurais europeus, especialmente os do campo norte-americano.

Originalmente, ele era uma expressão da funcionalidade e da simplicidade da vida no campo, ou seja, era menos sobre estética e mais sobre praticidade. Porém, com o passar do tempo e a evolução da decoração, esse estilo foi se adaptando e passou a incorporar elementos contemporâneos, sem perder sua essência rústica e aconchegante.

Principais características do estilo farmhouse

Confira abaixo o que define o estilo farmhouse:

- materiais naturais e rústicos: a base desse estilo é trazer o exterior para dentro. Por isso, madeira não tratada, pedra e tijolo são frequentemente usados, seja em móveis, no piso ou mesmo nas paredes;

- cores neutras: as cores suaves são predominantes, especialmente tons de bege, branco, cinza e verde oliva. Elas contribuem para criar um ambiente sereno e acolhedor, evocando a sensação de estar em um refúgio rural;

- móveis robustos: esqueça os móveis delicados e ultramodernos. Aqui, os móveis têm aparência de que são feitos para durar, com uma pegada vintage ou antiga;

- acessórios com história: objetos antigos, como placas de metal, cestas de vime, jarros de cerâmica e relógios antigos, têm lugar de destaque na decoração farmhouse. Eles ajudam a contar uma história e a criar uma atmosfera autêntica;

- texturas aconchegantes: tecidos como linho, algodão e lã são usados em abundância, seja em almofadas, tapetes ou cortinas. Eles reforçam o caráter confortável do ambiente.

Móveis de madeira dão toque rústico ao ambiente Freepik

Como aplicar na sua decoração

Veja dicas para usar aderir ao estilo farmhouse na sua casa:

- comece pelas cores: pinte suas paredes de tons neutros. Isso serve como pano de fundo para todos os outros elementos e ajuda a iluminar o espaço;

- invista em móveis de madeira: sejam eles recuperados de antigas fazendas ou apenas com aparência envelhecida, móveis de madeira são essenciais. Uma mesa de madeira robusta ou um aparador vintage pode ser um excelente ponto de partida;

- acessórios com alma: adicione objetos que pareçam ter uma história. Visite feiras de antiguidades ou lojas de segunda mão em busca de tesouros que possam dar personalidade ao seu espaço;

- tecidos naturais: troque suas cortinas por versões de linho, coloque almofadas de algodão no sofá e invista em um tapete de lã para aquecer o piso. O conforto tátil é fundamental nesse estilo;

- toques pessoais: o farmhouse é sobre criar um espaço que fale diretamente ao seu coração. Portanto, não tenha medo de personalizar. Se você tem um objeto de família ou uma peça artesanal que adora, dê a ela um lugar de destaque.

Para encerrar, o estilo farmhouse é uma ode ao simples, ao autêntico e ao confortável. Ele nos lembra de valorizar o que é genuíno e de criar lares que são, acima de tudo, acolhedores.

Se você deseja trazer um pouco da tranquilidade do campo para o seu cotidiano urbano, esse estilo é, sem dúvida, uma excelente escolha!