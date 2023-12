Já imaginou morar em uma propriedade com números tão imponentes que parecem tirados de um conto de fadas? Pois bem, esse é o cotidiano de Nicole Bahls.

A modelo e apresentadora brasileira conquistou sucesso em sua carreira, e também uma moradia de fazer inveja a muita gente. Ficou curioso? Vamos te contar tudo sobre a incrível mansão de Nicole.

Quem é Nicole Bahls?



Nicole Bahls ficou famosa em programas de humor Reprodução/ Instagram

Antes de nos aprofundarmos na propriedade, é essencial conhecer um pouco mais sobre sua proprietária. Nicole Bahls iniciou sua carreira como modelo e, com o tempo, ampliou seu alcance para a televisão, onde se tornou uma figura carismática e bem conhecida. Além da atuação em programas de auditório e reality shows, Nicole também é embaixadora de várias marcas, o que certamente contribuiu para a aquisição de sua imponente residência.

Onde fica a mansão de Nicole Bahls?

Para quem pensa em fazer uma visitinha ou apenas sonha em cruzar seus portões, a mansão de Nicole está localizada em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Contudo, não espere uma propriedade comum. Estamos falando de um sítio de expressivos 20 mil metros quadrados. Sim, você leu certo: um sítio! Isso dá à mansão um charme rústico e bucólico, com muito espaço verde e ar fresco.

Detalhes do sítio de Nicole Bahls

Agora, prepare-se, porque os detalhes da mansão são verdadeiramente surpreendentes. Com um total de 12 quartos, não é exagero dizer que a casa de Nicole pode facilmente ser confundida com um pequeno resort.

Sítio tem capela particular Reprodução/ Quem

E para garantir que todos tenham onde se arrumar, a propriedade conta ainda com 22 banheiros. Isso mesmo, vinte e dois!

Mas não para por aí. A mansão tem ambientes que vão muito além do básico. Entre os destaques está um salão de beleza particular. Então, se Nicole quiser mudar o visual ou apenas retocar a maquiagem, não precisa ir muito longe. Além disso, para os momentos de reflexão e fé, ela dispõe de uma capela particular.

Casa tem amplo espaço de lazer Reprodução/ Quem

Os amantes de entretenimento também têm seu espaço garantido. A modelo adora receber amigos, e nada melhor do que ter áreas para diversão e relaxamento. Não é raro ver a apresentadora compartilhando momentos de alegria com seus convidados em sua propriedade, tornando o espaço não apenas uma casa, mas um verdadeiro ponto de encontro.

E para quem acha que os detalhes acabaram, uma observação importante: muitos desses espaços foram exibidos em vídeos e fotos nas redes sociais da própria Nicole e em matérias exclusivas. Portanto, para os mais curiosos, é sempre possível dar uma espiadinha virtual no interior da propriedade.

Nicole Bahls não apenas construiu uma carreira de sucesso, mas também um lar impressionante. Sua mansão, ou melhor, seu sítio no Rio de Janeiro, é o reflexo de muito trabalho, dedicação e, claro, um excelente gosto.

Com espaços tão variados e surpreendentes, fica fácil entender por que a casa da modelo e apresentadora é motivo de tanto fascínio. Seja pelo salão de beleza, pela capela ou pelos incríveis 12 quartos e 22 banheiros, uma coisa é certa: a moradia de Nicole Bahls é, sem dúvida, um sonho concretizado.