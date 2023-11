Decidir sobre a cuba perfeita para o banheiro é como escolher o acessório ideal para completar seu look: pode ser uma verdadeira roleta-russa! Afinal, a cuba é um dos protagonistas do ambiente. Se você está perdido nessa vastidão de opções e precisa de uma mãozinha para decidir, você está no lugar certo. Vamos nos aprofundar no universo das cubas com as informações a seguir. Confira.

Tipos de cuba

Confira os diferentes tipos de cubas.

Cuba de apoio

Este tipo é, literalmente, aquele que se destaca - em todos os sentidos! As cubas de apoio são posicionadas sobre a bancada, com todo o seu corpo visível. Ideais para quem deseja um banheiro com um toque de modernidade.

Cuba de embutir

Quer algo mais clássico e atemporal? A cuba de embutir é uma opção maravilhosa. Ela é instalada por baixo da bancada, deixando a superfície lisa. Este design facilita a limpeza e oferece uma aparência mais minimalista.

Cuba de semi encaixe

Esta é uma mistura do estilo de apoio com o de embutir. Ela possui uma parte que fica saliente, enquanto o restante, fica todo encaixado na bancada. Se você tem um banheiro pequeno, esta pode ser uma ótima escolha, já que permite uma bancada mais estreita.

Cuba de sobrepor

Imagine uma cuba de embutir, mas com as bordas aparecendo por cima da bancada. Isso é a cuba de sobrepor. Ela oferece um estilo mais robusto e é ideal para quem gosta de um visual mais marcante.

Cuba de parede

Não quer ocupar espaço na bancada? A cuba de parede é presa diretamente na parede e é perfeita para banheiros bem compactos. Ela tem a vantagem de facilitar a limpeza do piso.

Cuba de apoio tem todo o seu corpo visível Freepik

Como escolher o melhor tipo de cuba para seu banheiro

Saiba como escolher a melhor cuba para sua casa.

Espaço disponível

O primeiro ponto a considerar é o tamanho do seu banheiro. Para espaços menores, as cubas de parede ou de semi encaixe são opções mais inteligentes, enquanto as de apoio são ideais para bancadas maiores.

Estilo do ambiente

Seu banheiro é mais moderno ou tradicional? As cubas de apoio tendem a ser mais contemporâneas, enquanto as de embutir ou de sobrepor dão um toque mais clássico.

Facilidade de limpeza

Para aqueles que não querem perder muito tempo limpando, as cubas de embutir são a escolha certa, já que a superfície fica lisa e sem obstáculos. No entanto, as cubas de parede também são práticas, pois não têm contato com a bancada.

Material e durabilidade

Porcelana, vidro e mármore são alguns dos materiais que podem ser usados na confecção das cubas. O importante é escolher um material que combine com o estilo do seu banheiro e que seja durável.

Orçamento

A variedade de preços é vasta. Há opções para todos os bolsos! Mas lembre-se: é melhor investir um pouco mais em algo de qualidade do que economizar agora e ter que trocar em pouco tempo.

O importante é lembrar que a cuba é uma peça-chave no design do seu banheiro. Ela não só tem uma função prática, mas também estética. Por isso, antes de escolher, pense em qual estilo você quer para o ambiente, quanto está disposto a investir e qual o tamanho do espaço disponível. E, claro, não se esqueça de considerar a facilidade de limpeza e a durabilidade.

Com essas dicas em mente, com certeza você encontrará a cuba perfeita para o seu banheiro! E aí, pronto para a transformação?