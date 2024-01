Colchão com espuma D33 tem densidade intermediária que une conforto e suporte

Ah, o sonho de uma boa noite de sono! E quando falamos em sonho, inevitavelmente, falamos de colchão. Mas vamos ser sinceros: a variedade de colchões no mercado pode confundir até o consumidor mais decidido.

Então, pare de se revirar na cama à noite e confira as nossas dicas detalhadas para encontrar o colchão dos seus sonhos.

Primeiros passos na escolha do colchão

Confira dicas para refletir qual o colchão ideal para você:

1. conheça a si mesmo: seu corpo é único e suas necessidades também. O colchão ideal varia dependendo do peso, altura e até da posição em que você dorme. Entenda suas necessidades!

2. espaço é essencial: vai de solteiro, casal, queen, king? Analise o espaço do seu quarto e defina um tamanho que não prejudique a mobilidade;

3. orçamento em jogo: há colchões para todas as faixas de preço. Determine o quanto está disposto a investir, mas lembre-se: muitas vezes, o barato pode sair caro;

4. teste antes de comprar: parece estranho, mas sim, deite-se na loja. Um colchão pode parecer confortável por 5 minutos e ser um pesadelo após 8 horas;

5. durabilidade é fundamental: a expectativa é que um colchão dure de 5 a 10 anos. Olhe garantias, reputação da marca e avaliações de outros consumidores.

Colchão de látex é natural e hipoalergênico Freepik

Tipos de colchão

Confira os principais tipos de colchão:

1. Colchões de espuma: vamos decifrar essas densidades!

- D20: indicado para crianças e adolescentes. Suporta bem e é super confortável para eles;

- D33: adultos com até 100kg. Esta é uma densidade intermediária que une conforto e suporte;

- D45: se você está acima dos 100kg, este é o seu número. Firmeza e sustentação são os diferenciais.

2. Colchões de molas: há todo um universo aqui.

- molas bonnel: as molas são interligadas. Seu parceiro se mexeu? É provável que você sinta. Boa sustentação e durabilidade são seus pontos fortes;

- molas ensacadas: privacidade no sono. Se um se mexe, o outro não percebe. Ideal para casais com sono leve;

- molas Superlastic: entrelaçadas, estas molas garantem firmeza. Se você gosta de colchões mais duros, opte por um desse aqui.

3. Colchões de látex

Naturais e hipoalergênicos, estes colchões têm excelente ventilação e adaptam-se à forma do corpo.

4. Colchão de gel

Fuja do calor! Este colchão promete manter a temperatura sempre agradável, evitando aquelas noites quentes.

5. Cama box

Elas não são colchões, mas são a base deles. Avalie bem o espaço do seu quarto, pois podem ser maiores do que parecem. Algumas vêm com baús ou gavetas, perfeitos para guardar roupas de cama.

Dicas bônus

Confira algumas dicas extras que vão te ajudar a escolher o melhor colchão para você:

- alergias: se você é alérgico, confira os materiais do colchão. O látex, por exemplo, é natural e resistente a ácaros;

- certificações: confira se o colchão possui certificações que atestem sua qualidade e compromisso com a saúde do consumidor;

- mantenha-o limpo: independentemente da sua escolha, use protetores de colchão e mantenha-o limpo, aumentando sua durabilidade e assegurando noites mais saudáveis.

Por fim, a jornada para encontrar o colchão perfeito é única e pessoal. Siga as dicas, faça sua pesquisa, teste (sim, deite-se na loja mesmo!) e não tenha pressa. Afinal, estamos falando de algo que irá acompanhá-lo por muitos e muitos sonhos. Boa escolha e que suas noites sejam sempre repletas de sono profundo e revigorante!