Britânicos, especialmente adolescentes e jovens adultos, estão fazendo menos sexo — ou não fazendo sexo — em comparação com gerações anteriores, mas muitos assistem a pornografia e trocam imagens íntimas, revela um estudo de grande porte no Reino Unido.

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É a primeira vez que a Pesquisa Nacional sobre Atitudes e Estilos de Vida Sexuais (National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, ou Natsal), que investiga a vida sexual da população do país, inclui perguntas sobre comportamentos online.

Metade das pessoas de 16 a 24 anos enviou ou recebeu imagens sexuais pelo celular no último ano, enquanto uma em cada duas jovens e quase nove em cada dez jovens do sexo masculino afirmam ter assistido a pornografia.

Mas um terço dessa faixa etária nunca teve relações sexuais — na pesquisa anterior, há 16 anos, essa proporção era de um quinto.

Adultos com menos de 45 anos também estão fazendo menos sexo: em média, duas vezes por mês, ante uma vez por semana em 1990.

Menos sexo, mais pornografia?

BBC

Mais de um terço das mulheres (37%) afirmou ter assistido a pornografia no último ano. Entre os homens, o percentual foi de cerca de quatro em cada cinco (81%).

Entre jovens de 16 a 24 anos, metade das mulheres e a maioria dos homens (86%) disseram ter assistido a pornografia.

O consumo de pornografia e a masturbação eram menos frequentes entre pessoas que nunca tiveram relações sexuais. Segundo os pesquisadores, isso sugere que atividades sexuais solitárias e online não estão simplesmente substituindo o sexo presencial, embora não seja possível afirmar isso com certeza.

Os pesquisadores não perguntaram sobre inteligência artificial ou relacionamentos virtuais com chatbots românticos, mas afirmam que deveriam incluir esse tema na próxima pesquisa.

Soazig Clifton, integrante da equipe da Natsal e pesquisadora da University College London, disse: "Quando realizamos nosso trabalho de campo, entre 2022 e 2024, isso parecia um pouco coisa de ficção científica.

"No futuro, talvez possamos investigar o impacto da IA no comportamento sexual das pessoas e em seus relacionamentos, pensando em questões como companheiros de IA."

Discussões mais abertas sobre consentimento

A coautora do estudo, professora Wendy Macdowall, da London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), afirma que, embora possa ser tentador atribuir a redução na frequência sexual ao tempo diante das telas, provavelmente há muitos outros fatores envolvidos, "especialmente entre os jovens".

Os jovens, por exemplo, estão consumindo menos álcool do que as gerações anteriores, e um número maior vive com os pais.

O aumento dos problemas de saúde mental também pode estar relacionado, assim como a pandemia de COVID-19, que impediu as pessoas de sair e socializar.

Ela afirma que discussões mais abertas sobre consentimento também podem fazer com que os jovens se sintam mais preparados para decidir se querem ter relações sexuais e quando.

Mas alguns se sentem incomodados com a própria vida sexual. Uma em cada sete mulheres (14%) relatou sentir sofrimento persistente por causa de situações envolvendo outras pessoas que ocorreram em seu passado sexual. A mesma proporção de homens disse sentir vergonha de alguns de seus pensamentos e desejos sexuais.

Esperando o 'momento certo'

BBC

A quarta edição da Natsal revela tendências, mas não consegue explicar completamente o que está por trás delas. A pesquisa anterior, realizada em 2010, sugeria que ter relações sexuais cedo demais era o maior arrependimento entre jovens que haviam perdido a virgindade.

Agora, aparentemente, mais pessoas estão esperando por mais tempo.

Quase duas em cada cinco jovens mulheres (38%) e mais de um em cada quatro jovens homens (28%) afirmam nunca ter tido relações sexuais. Os números são superiores aos cerca de um quinto registrados nas pesquisas anteriores, realizadas em 1990, 2000 e 2010.

E, entre os adultos que têm relações sexuais, a maioria está fazendo isso com menos frequência. Antes, a média era de uma vez por semana. Agora, é de uma a cada duas semanas.

Os resultados mais recentes, publicados na revista The Lancet e baseados em uma pesquisa com 6.700 pessoas de 16 a 59 anos selecionadas aleatoriamente em diferentes partes do Reino Unido, revelam que:

Três quartos dos adultos tiveram relações sexuais no último ano

O número médio de parceiros sexuais ao longo da vida é cinco

Mulheres fazem sexo, em média, uma vez por mês, enquanto homens fazem duas vezes por mês

Os relatos de relações sexuais com parceiros do mesmo sexo aumentaram entre homens e mulheres, mas não é possível determinar com precisão a magnitude desse aumento

BBC

Sexo sem proteção, mas menos mulheres querem ter filhos

Muitos britânicos, especialmente jovens, estão fazendo sexo sem proteção, o que pode levar a gravidezes e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), indicam os dados.

O uso da pílula anticoncepcional também diminuiu entre mulheres jovens.

Mas aumentou a proporção de mulheres que afirmam não querer ter filhos. O percentual dobrou na última década, passando de 8% para 17% entre mulheres de 16 a 44 anos.

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"Entender o que está por trás disso — se é a insegurança econômica, a ansiedade climática ou mudanças nas prioridades de vida — deveria ser uma prioridade para futuras pesquisas e políticas públicas, já que isso tem implicações reais para o planejamento dos serviços de saúde, assistência e apoio às famílias", afirma a pesquisadora Laura Oakley, da LSHTM.