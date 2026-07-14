Masturbação consciente: a nova meditação para aliviar o estresse

Embora a meditação ofereça muitos benefícios, permanecer parado não é a única forma de reduzir a ansiedade e melhorar a saúde. Entregar-se ao prazer individual pode trazer vantagens semelhantes, segundo especialista.

Qualquer pessoa pode usar esse tempo a sós para controlar emoções, combater o estresse e estar mais presente no momento. A prática, conhecida como “masturbação consciente”, une prazer e atenção plena para alcançar conexão consigo mesmo e consciência corporal.

Segundo a sexóloga certificada Angie Rowntree, em entrevista ao NY Post, esse tipo de prática ancestral pode trazer benefícios mentais, emocionais e físicos. "É uma maneira empoderadora de abordar a curiosidade e a exploração sexual e pode ser um meio eficaz de deixar de encarar a masturbação como algo apressado ou rotineiro", afirma.

Benefícios da prática

Quem já se sentiu relaxado após se masturbar pode intensificar essa sensação ao adicionar a atenção plena. A prática regular ajuda a aliviar o estresse ao longo do tempo, em parte por reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse.

O corpo também libera hormônios calmantes, como a ocitocina, em resposta ao toque físico, o que pode proporcionar relaxamento profundo e um sono melhor.

A masturbação consciente ajuda a desacelerar e a se reconectar consigo mesmo. "Você aprende a ouvir. Você percebe o que lhe dá prazer, o que não dá, o que muda com o seu humor e o que ajuda você a relaxar", explica Rowntree.

A prática intencional também permite descobrir preferências sexuais, explorando toque, ritmo, brinquedos e zonas erógenas sem se preocupar com as expectativas de outras pessoas. Isso pode aumentar a autoconfiança, pois, como diz a especialista: "Quando você entende o seu próprio prazer, geralmente consegue aproveitá-lo melhor".

Como praticar

Para iniciar, escolha um momento privado e um espaço confortável onde possa relaxar completamente. Comece com alguns minutos de respiração lenta e profunda para se conectar com o presente e aliviar tensões. "Essa parte é basicamente o que você faria em qualquer prática meditativa para ajudar seu cérebro a mudar o foco da agitação mental para a consciência corporal", diz Rowntree.

A especialista acrescenta que o objetivo não é atingir o orgasmo rapidamente, mas sim desacelerar e apreciar as sensações. Inicie com toques não genitais para perceber textura, temperatura e pressão.

"Varie o toque e observe o que lhe dá prazer", aconselha. "Se você se empolgar e terminar, tudo bem, contanto que esteja gostando."

Ao finalizar, reserve um tempo para perceber como seu corpo se sente. Hidrate-se e descanse. Lembre-se que não existe uma maneira perfeita de praticar a masturbação consciente.

“Alguns dias pode ser uma liberação rápida. Outros dias pode ser um ritual longo e sensual. E outros dias, pode ser simplesmente uma maneira de lembrar que seu corpo é seu, seu prazer é válido e sempre há mais para descobrir.”

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.