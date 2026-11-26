Se envelhecer já foi sinônimo de perda e limitações, os brasileiros com 50 anos ou mais parecem estar ajudando a mudar essa percepção. Mais satisfeitos consigo mesmos, mais atentos à prevenção e conscientes da importância dos hábitos saudáveis, eles apresentam uma relação mais positiva com o envelhecimento. É o que revela o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP) 2025, uma pesquisa da Bradesco Seguros que ouviu 4.400 pessoas de todas as regiões do país.



Entre os entrevistados com 50 anos ou mais, 60% têm uma percepção positiva ou muito positiva sobre o envelhecimento — índice 18 pontos percentuais superior ao observado na população em geral. O interesse pelo tema da longevidade também aumenta com a idade: 45% desse público afirmam buscar informações sobre como viver mais e melhor.

A maturidade também parece trazer uma relação mais positiva com a própria vida. Enquanto 36% dos jovens de 18 a 29 anos dizem sentir-se bastante ou extremamente bem consigo mesmos, esse percentual chega a 56% entre as pessoas com 50 anos ou mais. O grupo também afirma desfrutar mais da vida: 48% dizem aproveitar bastante a vida, dois pontos percentuais acima da média nacional.

Mais prevenção, mais autonomia

A preocupação com a saúde também se transforma em atitudes concretas. Entre os 50+, 62% afirmam buscar sempre manter uma alimentação saudável e 27% consomem três ou mais porções diárias de frutas, verduras e legumes. A atividade física também é percebida como uma aliada importante: 96% reconhecem algum benefício das práticas para a longevidade.

“Os dados mostram que a maturidade pode vir acompanhada de uma relação mais consciente com a saúde e com as escolhas do dia a dia. Cuidar do corpo, manter a mente ativa, cultivar relações, ter momentos de lazer e fazer acompanhamento preventivo são atitudes que ajudam a preservar autonomia e qualidade de vida ao longo dos anos”, afirma Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde.

Envelhecer bem começa antes

Os resultados reforçam que longevidade não deve ser entendida apenas como o aumento da expectativa de vida. A proposta é ampliar também os anos vividos com saúde, autonomia e independência. Alimentação equilibrada, atividade física, prevenção, saúde mental, relações sociais e acompanhamento médico são dimensões que se complementam.

“A mensagem para quem chegou aos 50 — ou está se aproximando deles — é clara: não existe idade certa para começar a cuidar da longevidade. Mas nunca é tarde para fazer escolhas que contribuam para viver os próximos anos com mais saúde, disposição e qualidade de vida”, conclui Thais Jorge.

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