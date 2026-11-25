A província de Ourense reúne a maior quantidade de pessoas centenárias na Espanha. Esse dado não ocorre por acaso: a grande biodiversidade da região compõe um cenário rural favorável para a atividade física. No local, muitos idosos moram em casas onde cuidam de animais diariamente, além de contarem com a produção de alimentos artesanais benéficos para a saúde.

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O cardápio tradicional da Galícia prioriza legumes, verduras, peixes e carnes consumidos com moderação. Essa alimentação utiliza produtos frescos e pouco processados, formato oposto ao consumo frequente de ultraprocessados, apontado como uma das causas do aumento da obesidade na sociedade atual.

A rotina diária em Celanova

O programa de televisão "Cosas Nuestras", da RTVE, visitou o povoado de Celanova, em Ourense, para entender o estilo de vida local. A produção registrou o cotidiano de Eustaquio Pérez Fernández, habitante de 105 anos que mantém disposição contínua para as tarefas cotidianas.

O idoso detalhou o início da sua jornada: "eu sou Eustaquio Pérez Fernández e tenho 105 anos. Me levanto às 4 da manhã, vou para a cozinha, tomo um copo de água e um comprimido que não sei se é para a pressão".

Logo após despertar, ele consome uma bebida açucarada: "gosto de café preto, preparo um litro com quatro colheres de açúcar. Gosto doce porque amarga é a vida". A mistura possui doses elevadas de cafeína e açúcar, motivo pelo qual não serve de recomendação para o público geral.

Atividades físicas e hábitos do campo

Ao longo da vida, Eustaquio sempre consumiu itens saudáveis provenientes do meio rural: "antigamente você comia tudo do campo". Ele mantém animais sob seus cuidados e realiza tarefas ativas para movimentar o corpo todos os dias.

O morador detalhou as etapas dos seus afazeres rurais: "vou regar, cuido dos animais que tenho no estábulo, preparo e levo para o campo. Caminho quatro quilômetros diários, me sinto jovem e com vontade de viver".

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O idoso também compartilhou uma mensagem voltada para as gerações mais jovens: "que trabalhem, que não fumem e quanto menos vícios, melhor. O amor é a tranquilidade, um beijo a todos!".