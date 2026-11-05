Aos 106 anos, italiana Gianna Pratesi revela segredos de sua longevidade

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A longevidade é considerada um dos maiores tesouros aos quais o ser humano pode ter acesso. Alcançar essa condição requer o cumprimento de hábitos e rotinas repetidos durante períodos prolongados. Essas práticas regulares trazem benefícios que viabilizam um período vital extenso, principalmente longe de doenças e de problemas de saúde.

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Nesse cenário, a italiana Gianna Pratesi ganha notoriedade por sua longevidade extraordinária. Aos 106 anos, ela alcançou popularidade após participar do programa "Festival de San Remo". Durante a atração, a idosa relembrou sua primeira votação nas urnas, ocorrida no histórico referendo italiano de 1946. Desde então, ela segue desfrutando da vida sem complicações aparentes, após superar um século de idade.

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Rotina de sono e recomendações

Em entrevista ao periódico "Corriere della Sera", Gianna Pratesi relatou detalhes sobre seus hábitos diários. A italiana declarou que costuma ir para a cama por volta das 22h30 da noite e acorda apenas à uma da tarde.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos aconselham adultos com mais de 65 anos a dormir entre sete e oito horas diárias. Conforme indica o órgão, tanto a falta de sono quanto o excesso de repouso guardam relação com o aumento da mortalidade. Essas associações observadas, entretanto, não mostram nenhum sinal de causalidade.

Alimentação equilibrada e passatempos

Gianna Pratesi adota uma dieta equilibrada e evita qualquer tipo de restrição alimentar. O cardápio diário reúne opções tradicionais da gastronomia italiana:

caldo;

pasta;

carne grelhada;

outros pratos típicos da culinária do país.

Entre as escolhas cotidianas, a idosa tem uma preferência declarada: bombons de chocolate amargo, apontados como seu agrado favorito.

As principais formas de lazer praticadas pela centenária incluem tocar piano, pintar e acompanhar os acontecimentos da atualidade esportiva. Por mais simples que pareçam, essas ações exercem papel fundamental na longevidade da italiana.

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A Organização Mundial da Saúde destaca que permanecer fisicamente ativo durante a velhice contribui para reduzir o risco de múltiplas enfermidades, além de favorecer a preservação da saúde cognitiva.