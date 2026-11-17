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A longevidade não depende de treinos intensos em academias. Segundo o pesquisador Dan Buettner, em dados divulgados pelo "El Confidencial", viver mais está associado à manutenção de uma atividade física natural e habitual no cotidiano.

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Após pesquisar as chamadas Zonas Azuis durante mais de duas décadas, o especialista observou as populações de Okinawa (Japão), Sardenha (Itália), Nicoya (Costa Rica), Icária (Grécia) e Loma Linda (Estados Unidos). Nesses locais com alta presença de centenários, os indivíduos não costumam praticar exercícios estruturados como Pilates ou CrossFit, mas vivem em ambientes em que cada deslocamento estimula o caminhar.

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Movimento natural no dia a dia

Os habitantes dessas comunidades incorporam a movimentação em tarefas comuns: caminham todos os dias, trabalham em hortas, cuidam do jardim, andam de bicicleta e realizam afazeres domésticos. Buettner afirma que uma caminhada diária proporciona cerca de 90% dos benefícios obtidos com a preparação de uma maratona.

Esse comportamento ganha relevância frente às transformações demográficas. Na Espanha, dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que a expectativa de vida ultrapassa 84,01 anos: 86,53 anos para mulheres e 81,38 anos para homens. Hoje, 20,1% dos espanhóis têm mais de 65 anos, índice inferior aos 29,3% do Japão. No relatório "World report on ageing and health", publicado em 2015, a Organização Mundial da Saúde define o envelhecimento saudável como o processo de conservar a capacidade funcional para o bem-estar físico e mental.

Dieta e hábitos nas Zonas Azuis

A alimentação observada nessas regiões prioriza produtos de origem vegetal e itens pouco processados. A estrutura nutricional reúne:

leguminosas como pilar principal de uma dieta voltada à longevidade;

cereais integrais, tubérculos, hortaliças, verduras e frutos secos;

consumo reduzido de carne e ausência quase total de alimentos ultraprocessados. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As populações centenárias também compartilham fortes vínculos familiares, apoio entre amigos e vizinhos, além de um propósito de vida definido. O manejo do estresse ocorre com meditação, descanso, encontros sociais e pequenas siestas, somados ao hábito de evitar o tabaco e o álcool.