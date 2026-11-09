A dieta mediterrânea não é tudo para a longevidade: cardiologista destaca um vínculo do dia a dia que, para ele, pode ser ainda mais importante para viver mais

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A busca pela longevidade costuma focar na quantidade de anos vividos, mas a medicina prioriza o tempo de vida com saúde. O cardiologista Valentín Fuster, diretor do Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, em Madri, e do Instituto Cardiovascular do Hospital Mount Sinai, em Nova York, defende a importância de envelhecer preservando autonomia, memória, curiosidade e disposição para o convívio social.

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Para Fuster, o coração oferece uma medida relevante da expectativa de vida, enquanto o cérebro condiciona de forma direta a qualidade dessa existência. O especialista aponta que prolongar a vida sem preservar a capacidade cognitiva gera preocupação, pois as deficiências cerebrais crescem em ritmo acelerado com o avanço da idade.

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Expectativa de vida e relações familiares

Na Europa, a média de vida alcança 84 anos na Espanha e na Itália, 83 na França e 82 no Reino Unido, superando os 79 anos registrados nos Estados Unidos. Embora a dieta mediterrânea receba atenção contínua, Fuster avalia que os laços familiares e as relações sociais exercem um papel mais determinante para a longevidade nos países mediterrâneos do que os próprios hábitos alimentares.

O médico considera que a dieta virou um slogan diante do avanço da obesidade e do sedentarismo. Um estudo realizado na Noruega sobre a proteína TAU, marcador químico ligado ao Alzheimer, demonstra a vulnerabilidade do cérebro com o passar dos anos:

aos 70 anos: presença de 15% de pessoas com a proteína TAU positiva;

aos 80 anos: índice de 30% com o indicador químico, grupo no qual uma terceira parte já apresenta Alzheimer;

aos 90 anos: alcance de 60% com TAU positivo, contingente em que metade já manifesta a doença.

Prevenção cardiovascular e estímulo cerebral

Fatores de risco que prejudicam o coração atingem os pequenos vasos do cérebro de maneira silenciosa. Pesquisas realizadas na Ásia indicam que cuidados com a saúde geram resultados em qualquer fase da vida, como o tratamento da hipertensão entre 60 e 70 anos para desacelerar disfunções cerebrais.

Fuster recomenda a aplicação da fórmula MSM para proteger as funções cognitivas: