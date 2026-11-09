A dieta mediterrânea não é tudo para a longevidade: cardiologista destaca um vínculo do dia a dia que, para ele, pode ser ainda mais importante para viver mais
Cardiologista Valentín Fuster explica por que os laços familiares e o cuidado com a mente pesam mais que os hábitos à mesa para envelhecer bem
compartilhe
A busca pela longevidade costuma focar na quantidade de anos vividos, mas a medicina prioriza o tempo de vida com saúde. O cardiologista Valentín Fuster, diretor do Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, em Madri, e do Instituto Cardiovascular do Hospital Mount Sinai, em Nova York, defende a importância de envelhecer preservando autonomia, memória, curiosidade e disposição para o convívio social.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Para Fuster, o coração oferece uma medida relevante da expectativa de vida, enquanto o cérebro condiciona de forma direta a qualidade dessa existência. O especialista aponta que prolongar a vida sem preservar a capacidade cognitiva gera preocupação, pois as deficiências cerebrais crescem em ritmo acelerado com o avanço da idade.
Leia Mais
Novo indicador metabólico prevê longevidade e risco de doenças crônicas
Três idades do envelhecer: quando a vida muda de ritmo dentro de nós
Envelhecer com qualidade: como a medicina moderna está redefinindo o tempo de vida saudável
Expectativa de vida e relações familiares
Na Europa, a média de vida alcança 84 anos na Espanha e na Itália, 83 na França e 82 no Reino Unido, superando os 79 anos registrados nos Estados Unidos. Embora a dieta mediterrânea receba atenção contínua, Fuster avalia que os laços familiares e as relações sociais exercem um papel mais determinante para a longevidade nos países mediterrâneos do que os próprios hábitos alimentares.
O médico considera que a dieta virou um slogan diante do avanço da obesidade e do sedentarismo. Um estudo realizado na Noruega sobre a proteína TAU, marcador químico ligado ao Alzheimer, demonstra a vulnerabilidade do cérebro com o passar dos anos:
aos 70 anos: presença de 15% de pessoas com a proteína TAU positiva;
aos 80 anos: índice de 30% com o indicador químico, grupo no qual uma terceira parte já apresenta Alzheimer;
aos 90 anos: alcance de 60% com TAU positivo, contingente em que metade já manifesta a doença.
Prevenção cardiovascular e estímulo cerebral
Fatores de risco que prejudicam o coração atingem os pequenos vasos do cérebro de maneira silenciosa. Pesquisas realizadas na Ásia indicam que cuidados com a saúde geram resultados em qualquer fase da vida, como o tratamento da hipertensão entre 60 e 70 anos para desacelerar disfunções cerebrais.
Fuster recomenda a aplicação da fórmula MSM para proteger as funções cognitivas:
movimento: prática de exercício físico regular;
sociedade: manutenção do contato social para evitar o isolamento;
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
motivação: cultivo de projetos e interesses na própria vida.