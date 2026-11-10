Longevidade não depende só de viver mais: cardiologista explica por que coração e cérebro têm papéis diferentes no tempo e na qualidade dos anos que vêm pela frente
Cardiologista explica como blindar o cérebro e alerta que viver mais só faz sentido com memória ativa, laços fortes e hábitos simples no dia a dia
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O cardiologista Valentín Fuster, diretor geral do Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) e do Instituto Cardiovascular do Hospital Mount Sinai de Nova York, alerta que viver mais de 80 anos exige manter a mente intacta. Durante a "XIV Lección Magistral Andrés Laguna", realizada na Universidade de Alcalá, o médico destacou que o coração dita a quantidade de anos vividos, mas o cérebro define a qualidade desse tempo.
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Para o especialista, chegar à velhice só tem sentido quando a pessoa preserva autonomia, memória, curiosidade e disposição para o convívio. Países como Espanha e Itália registram expectativa média de 84 anos, a França atinge 83 anos, o Reino Unido marca 82 anos e os Estados Unidos chegam a 79 anos. Contudo, Fuster aponta que a longevidade biológica nem sempre é acompanhada pelo bem-estar mental.
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Fuster questiona a ideia de que a alimentação tradicional seja uma solução absoluta contra o envelhecimento enquanto crescem a obesidade e o sedentarismo. Segundo o médico, o suporte social e a estrutura familiar encontrada em países mediterrâneos exercem um papel protetor determinante.
O avanço da idade amplia a vulnerabilidade a doenças neurodegenerativas. Fuster citou uma pesquisa recente realizada na Noruega sobre a presença da proteína TAU, marcador químico associado ao Alzheimer:
aos 70 anos: 15% das pessoas apresentam TAU positivo;
aos 80 anos: o índice sobe para 30%, sendo que um terço desse grupo tem Alzheimer;
aos 90 anos: o percentual atinge 60%, com metade dessas pessoas diagnosticadas com a doença.
Prevenção vascular e o método MSM
O controle da pressão arterial, do colesterol e do metabolismo protege as artérias e os vasos sanguíneos minúsculos do cérebro. Fuster reforça aos colegas de profissão que os mesmos fatores de risco prejudiciais ao coração afetam a atividade cerebral. Tratar a hipertensão entre os 60 e 70 anos consegue desacelerar o declínio cognitivo.
Como estratégia prática para blindar a reserva cognitiva em qualquer momento da vida, o cardiologista propõe o método MSM, baseado em três condutas:
movimento: prática de exercício físico;
sociedade: contato com a comunidade para evitar o isolamento;
motivação: presença de propósitos na própria vida.
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A cultura de prevenção deve iniciar na infância, com disciplinas escolares focadas nos cuidados corporais. Para Fuster, a tecnologia e a inteligência artificial servem como suporte no diagnóstico, sem substituir o exame clínico tradicional e o contato humano na consulta médica.