Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Especialistas em longevidade concordam: "as pessoas que vivem mais tempo não se exercitam mais, elas simplesmente moram em áreas onde podem caminhar na praia."

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Melhor qualidade do ar, temperaturas amenas e mais tempo livre surgem como fatores determinantes para explicar essa longevidade populacional.

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Um estudo conduzido pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, revelou que viver perto do mar proporciona benefícios diretos no aumento da expectativa de vida. Esse ganho ocorre em razão das condições ambientais, sociais e econômicas favoráveis oferecidas pelas regiões costeiras.

Diferenças entre litoral e interior

Os resultados da pesquisa, publicados na revista "Environmental Research", enfatizam a diferença expressiva entre moradores da costa e indivíduos que residem no interior. Entre os que habitam o interior perto de rios, lagos ou corpos de água doce, o levantamento observou uma associação negativa com a expectativa de vida.

O pesquisador principal Jianyong Wu, professor assistente de Ciências da Saúde Ambiental na Faculdade de Saúde Pública da Universidade Estadual de Ohio, declarou: "Pensávamos que era possível que qualquer tipo de 'espaço azul' oferecesse alguns efeitos benéficos, e ficamos surpresos ao encontrar uma diferença tão significativa e clara entre aqueles que vivem perto de águas costeiras e aqueles que vivem perto de águas interiores".

Dados e fatores de longevidade

Para elaborar o trabalho acadêmico, os especialistas coletaram dados sobre a expectativa de vida estimada ao nascer em mais de 66.000 setores censitários nos Estados Unidos. O grupo cruzou as informações obtidas com dados geográficos, ambientais e sociodemográficos.

A pesquisa apontou os fatores que contribuem para a maior expectativa de vida de quem reside perto do mar:

temperaturas mais amenas;

melhor qualidade do ar;

menor suscetibilidade à seca nesses ambientes;

maiores oportunidades de lazer;

melhor transporte;

percepção de renda mais alta.

O estudo também analisou o notável contraste na associação da longevidade entre litoral e interior. Conforme destacou Wu, o resultado se deve provavelmente a: