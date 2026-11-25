Fisiculturista de 90 anos não come carne, peixe, leite nem iogurte, mas mantém suas três refeições diárias baseadas em uma combinação de três alimentos
Campeão natural que já disputou com Schwarzenegger mantém rotina ativa com sopa de miso, descanso adequado e o sonho de inspirar até os 100 anos
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Aos 90 anos, o fisiculturista japonês Toshisuke Kanazawa acumula 19 títulos no campeonato nacional de sua modalidade. O atleta construiu o físico de forma natural e disputou o concurso Mister Universo em 1967, realizado em Montreal, onde competiu com Arnold Schwarzenegger e Sergio Oliva.
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Nascido em 1936 na província de Shimane, Kanazawa praticava natação e disputava provas de 1.500 metros nado livre. Uma lesão muscular encerrou o sonho de participar dos Jogos Olímpicos e direcionou sua carreira ao fisiculturismo. O atleta relatou ao jornal "The Guardian" a oposição inicial do pai e o apoio cético da mãe quando decidiu buscar o topo do esporte no Japão.
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Dieta sem carne e hábitos regrados
Kanazawa nunca fumou ou ingeriu bebidas alcoólicas e mantém uma rotina alimentar estrita. O competidor não consome carne, peixe, leite ou iogurte. Suas três refeições diárias reúnem arroz integral com furikake, natto e sopa de miso com dois ovos crus adicionados.
O atleta também ingere três batidos de proteína por dia, quantidade reduzida após enfrentar dificuldades para digerir líquidos com o avanço da idade. Kanazawa busca competir aos 90 anos e alcançar os 100 de forma saudável para inspirar outros idosos.
Adaptação nos treinos
O esportista reduziu a rotina de seis horas diárias da juventude para sessões atuais de três horas. Esse período inclui exercícios de força, controle corporal e prática de poses. As dominadas e a prensa de pernas são seus exercícios favoritos, enquanto agachamentos e supino reto foram deixados de lado.
Para evitar sobrecarga em músculos, tendões e articulações, Kanazawa descansa até sete dias antes de trabalhar o mesmo grupo muscular. A programação diária contempla alongamentos para mobilidade articular e uso de óleos naturais na pele.
Preparo da sopa de miso
A refeição central do atleta exige a elaboração inicial do caldo dashi com os seguintes ingredientes:
960 ml de água;
10 gramas de alga kombu desidratada;
10 gramas de katsuobushi (flocos de bonito).
O processo começa aquecendo a água com a alga em fogo baixo, retirando-a antes da fervura. Os flocos de bonito entram na água e fervem brevemente. Após desligar o fogo, a panela fica tampada de 10 a 15 minutos até a filtragem do líquido.
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A finalização da receita requer quatro colheres de miso branco, 200 gramas de tofu suave em dados, uma colher de alga wakame desidratada e cebolinha verde. O caldo dashi volta ao fogo médio-baixo, onde o miso se dissolve com auxílio de peneira e colher. Os demais ingredientes são adicionados até a sopa soltar vapor, sem atingir fervura.