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Aos 90 anos, o fisiculturista japonês Toshisuke Kanazawa acumula 19 títulos no campeonato nacional de sua modalidade. O atleta construiu o físico de forma natural e disputou o concurso Mister Universo em 1967, realizado em Montreal, onde competiu com Arnold Schwarzenegger e Sergio Oliva.

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Nascido em 1936 na província de Shimane, Kanazawa praticava natação e disputava provas de 1.500 metros nado livre. Uma lesão muscular encerrou o sonho de participar dos Jogos Olímpicos e direcionou sua carreira ao fisiculturismo. O atleta relatou ao jornal "The Guardian" a oposição inicial do pai e o apoio cético da mãe quando decidiu buscar o topo do esporte no Japão.

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Dieta sem carne e hábitos regrados

Kanazawa nunca fumou ou ingeriu bebidas alcoólicas e mantém uma rotina alimentar estrita. O competidor não consome carne, peixe, leite ou iogurte. Suas três refeições diárias reúnem arroz integral com furikake, natto e sopa de miso com dois ovos crus adicionados.

O atleta também ingere três batidos de proteína por dia, quantidade reduzida após enfrentar dificuldades para digerir líquidos com o avanço da idade. Kanazawa busca competir aos 90 anos e alcançar os 100 de forma saudável para inspirar outros idosos.

Adaptação nos treinos

O esportista reduziu a rotina de seis horas diárias da juventude para sessões atuais de três horas. Esse período inclui exercícios de força, controle corporal e prática de poses. As dominadas e a prensa de pernas são seus exercícios favoritos, enquanto agachamentos e supino reto foram deixados de lado.

Para evitar sobrecarga em músculos, tendões e articulações, Kanazawa descansa até sete dias antes de trabalhar o mesmo grupo muscular. A programação diária contempla alongamentos para mobilidade articular e uso de óleos naturais na pele.

Preparo da sopa de miso

A refeição central do atleta exige a elaboração inicial do caldo dashi com os seguintes ingredientes:

960 ml de água;

10 gramas de alga kombu desidratada;

10 gramas de katsuobushi (flocos de bonito).

O processo começa aquecendo a água com a alga em fogo baixo, retirando-a antes da fervura. Os flocos de bonito entram na água e fervem brevemente. Após desligar o fogo, a panela fica tampada de 10 a 15 minutos até a filtragem do líquido.

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A finalização da receita requer quatro colheres de miso branco, 200 gramas de tofu suave em dados, uma colher de alga wakame desidratada e cebolinha verde. O caldo dashi volta ao fogo médio-baixo, onde o miso se dissolve com auxílio de peneira e colher. Os demais ingredientes são adicionados até a sopa soltar vapor, sem atingir fervura.