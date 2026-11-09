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Treinadora de 47 anos faz nove exercícios com a mãe de 83, mas o foco vai além da força: a dupla também trabalha duas habilidades essenciais para o dia a dia

Treinadora ensina rotina diária rápida para manter força e equilíbrio na terceira idade; veja como movimentos fáceis transformam a longevidade

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
09/11/2026 09:47

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Treinadora de 47 anos faz nove exercícios com a mãe de 83, mas o foco vai além da força: a dupla também trabalha duas habilidades essenciais para o dia a dia
Exercícios adaptados e acompanhados contribuem para a manutenção da autonomia e qualidade de vida na terceira idade. crédito: depositphotos.com / Kzenon

Manter uma rotina ativa após os 60 anos é um dos hábitos mais importantes para preservar a autonomia e a qualidade de vida. Exercícios adaptados às capacidades individuais ajudam a conservar essas habilidades ao longo do tempo.

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A treinadora norte-americana Kate Nolte, de 47 anos, compartilha nas redes sociais os exercícios que realiza com a mãe, Suki, de 83 anos. A prática conjunta busca mostrar que a atividade física pode integrar o cotidiano em qualquer idade.



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A iniciativa começou há oito meses, quando Kate convidou a mãe para testar a "Quick Minutes", plataforma focada em desenvolver força e mobilidade. Desde o início dos treinos diários, Suki apresentou melhorias graduais no condicionamento físico.

Em publicação no Instagram, a especialista descreveu os resultados observados na mãe: "Minha mãe, Suki, tem 83 anos e é a prova viva de que nunca é tarde demais para se sentir alegre. Ela começou a fazer Quick Minutes no ano passado comigo e não parou desde então. É mais forte, mais flexível, tem melhor equilíbrio e grande resistência".

Kate também ressaltou a relevância de sustentar hábitos saudáveis: "Suki me inspira mais que ninguém. Ela é a longevidade em movimento e prova que a forma como você vive cada dia dá forma a como você envelhece".

A rotina de Suki inclui outras atividades recreativas e cuidados com a alimentação. A idosa caminha pelo bairro, joga pickleball, prioriza o consumo de proteínas em todas as refeições e mantém contato ativo com a sua comunidade.

Nove exercícios praticados por Kate Nolte e a mãe

Em vídeo publicado no perfil @tulumtrainer, a profissional detalhou uma sequência que estimula força, equilíbrio e coordenação. O método sugere dedicar cerca de um minuto a cada atividade, adaptando a intensidade ao limite de cada pessoa:

  • saltos: realizar pequenos saltos no lugar para ativar as pernas e a coordenação, com opção de marcha suave ou elevações alternadas dos calcanhares para quem não pode saltar;

  • ondas com os braços: mover os braços de maneira fluida para estimular a mobilidade dos ombros e a coordenação da parte superior do corpo;

  • balanço: balancear os braços de modo controlado, acompanhando o movimento com o corpo para treinar coordenação e mobilidade;

  • giros: efetuar rotações suaves do tronco, sem forçar as costas, para ativar a região central;

  • chutes: elevar uma perna de cada vez para a frente em movimentos controlados, exercitando os membros inferiores e o equilíbrio;

  • rotações: realizar movimentos de rotação corporal dentro de um limite confortável para favorecer a mobilidade e a coordenação;

  • movimento de golfe: imitar o gesto de uma tacada de golfe, integrando o deslocamento dos braços à rotação suave do tronco;

  • socos: estender os braços para a frente de modo alternado, simulando boxe sem contato para exercitar braços e ombros;

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  • movimento de reverência: posicionar uma perna atrás da outra de forma cruzada e flexionar os joelhos conforme os limites individuais, com auxílio de apoio para manter o equilíbrio.


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