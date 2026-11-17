Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

O fisiculturista japonês Toshisuke Kanazawa continua ativo nas competições aos 90 anos. Ele havia deixado o esporte aos 34, mas decidiu retomar a carreira aos 50 e não parou mais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em agosto deste ano, ele venceu o Campeonato Japonês Masters de Fisiculturismo na categoria acima de 85 anos. O atleta acumula 19 títulos nacionais na carreira, sendo 17 em torneios Masters. Dois meses após a conquista, viajou para a Espanha para disputar o Campeonato Mundial da IFBB, em Santa Susanna. No evento, competiu na divisão Masters acima de 50 anos ao lado de atletas mais jovens e recebeu uma medalha de participação.

Leia Mais

Segundo declarações publicadas pela agência Reuters, Kanazawa planeja tentar competir mais uma vez aos 93 anos antes de pensar em aposentadoria, embora pretenda continuar treinando durante toda a vida.

Início e trajetória esportiva

Nascido em 1936 na província de Shimane, Kanazawa praticava natação na adolescência e desejava disputar os Jogos Olímpicos. Um problema muscular o fez abandonar as piscinas e migrar para o fisiculturismo.

Em entrevista ao jornal britânico "The Guardian", ele relatou que sua mãe o apoiou desde o começo, enquanto seu pai desejava que ele trabalhasse. Kanazawa venceu seu primeiro título de Mister Japão aos 24 anos. Em 1967, alcançou o quarto lugar no Mister Universo, realizado em Montreal, no Canadá, onde competiu com Arnold Schwarzenegger e Sergio Oliva. Após completar 80 anos, ele conquistou seis campeonatos mundiais Masters.

Rotina de treinos e alimentação

Kanazawa alterou seus hábitos alimentares aos 50 anos, período em que eliminou carne e peixe do cardápio. Em entrevista à revista japonesa "VITUP!", ele detalhou seu padrão diário: três refeições baseadas em arroz integral, natto e sopa de missô, além de suplementos de proteína, multivitamínicos e ômega-3. Ele também reduziu o consumo de batidos proteicos de seis para três doses ao dia devido à digestão mais lenta.

A preparação inclui duas horas de exercícios diários, seis vezes por semana. O atleta utiliza máquinas de musculação para evitar sobrecargas excessivas. Para manter a recuperação física, ele prioriza intervalos adequados entre as séries e dorme cerca de sete horas por noite.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao "The Guardian", Kanazawa demonstrou preocupação com pessoas idosas que abandonam atividades físicas e explicou que segue treinando para contrariar o enfraquecimento muscular considerado inevitável por muitos.