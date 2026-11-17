Fisiculturista treina aos 90 anos e faz três refeições sem carne nem peixe, mas adapta a rotina e revela o que coloca no prato para continuar ativo nessa idade
Campeão nacional aos 90 anos, o atleta treina seis vezes por semana, dorme sete horas por noite e não come carne nem peixe há quatro décadas
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O fisiculturista japonês Toshisuke Kanazawa continua ativo nas competições aos 90 anos. Ele havia deixado o esporte aos 34, mas decidiu retomar a carreira aos 50 e não parou mais.
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Em agosto deste ano, ele venceu o Campeonato Japonês Masters de Fisiculturismo na categoria acima de 85 anos. O atleta acumula 19 títulos nacionais na carreira, sendo 17 em torneios Masters. Dois meses após a conquista, viajou para a Espanha para disputar o Campeonato Mundial da IFBB, em Santa Susanna. No evento, competiu na divisão Masters acima de 50 anos ao lado de atletas mais jovens e recebeu uma medalha de participação.
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Segundo declarações publicadas pela agência Reuters, Kanazawa planeja tentar competir mais uma vez aos 93 anos antes de pensar em aposentadoria, embora pretenda continuar treinando durante toda a vida.
Início e trajetória esportiva
Nascido em 1936 na província de Shimane, Kanazawa praticava natação na adolescência e desejava disputar os Jogos Olímpicos. Um problema muscular o fez abandonar as piscinas e migrar para o fisiculturismo.
Em entrevista ao jornal britânico "The Guardian", ele relatou que sua mãe o apoiou desde o começo, enquanto seu pai desejava que ele trabalhasse. Kanazawa venceu seu primeiro título de Mister Japão aos 24 anos. Em 1967, alcançou o quarto lugar no Mister Universo, realizado em Montreal, no Canadá, onde competiu com Arnold Schwarzenegger e Sergio Oliva. Após completar 80 anos, ele conquistou seis campeonatos mundiais Masters.
Rotina de treinos e alimentação
Kanazawa alterou seus hábitos alimentares aos 50 anos, período em que eliminou carne e peixe do cardápio. Em entrevista à revista japonesa "VITUP!", ele detalhou seu padrão diário: três refeições baseadas em arroz integral, natto e sopa de missô, além de suplementos de proteína, multivitamínicos e ômega-3. Ele também reduziu o consumo de batidos proteicos de seis para três doses ao dia devido à digestão mais lenta.
A preparação inclui duas horas de exercícios diários, seis vezes por semana. O atleta utiliza máquinas de musculação para evitar sobrecargas excessivas. Para manter a recuperação física, ele prioriza intervalos adequados entre as séries e dorme cerca de sete horas por noite.
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Ao "The Guardian", Kanazawa demonstrou preocupação com pessoas idosas que abandonam atividades físicas e explicou que segue treinando para contrariar o enfraquecimento muscular considerado inevitável por muitos.