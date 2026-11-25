Subir escadas por uma hora pode deixar você exausto, mas isso não garante um treino de força: entenda a diferença que muda a forma de avaliar esse esforço
Especialista compara os benefícios de cada aparelho para queimar gordura e proteger as articulações; descubra qual é o ideal para o seu treino
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A máquina de subir degraus e a esteira inclinada são alternativas comuns nas academias entre mulheres com mais de 50 anos. A escolha entre os equipamentos depende do condicionamento físico, da experiência prévia e dos objetivos individuais de cada praticante.
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De acordo com Ángela Isla, fundadora e treinadora da BYAI: "A idade por si só não determina nossa capacidade física. O que realmente importa é a nossa condição, a nossa experiência de treino e os nossos objetivos".
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Subir escadas todos os dias faz bem ao coração, mas a comparação com horas de academia esconde uma ressalva importante para quem quer se exercitar melhor
O aparelho que simula uma escada concentra uma exigência física superior em períodos menores. Ao subir cada degrau, o corpo precisa se impulsionar para cima, acionando quadríceps e glúlios. A esteira inclinada solicita a musculatura posterior mais do que a caminhada plana e permite regular velocidade e subida para manter a atividade durante intervalos prolongados.
Nenhuma das práticas substitui a musculação. Segundo Isla, subir escadas por uma hora pode levar à exaustão, mas não equivale a uma sessão de força. Fatores como repouso, alimentação equilibrada e musculação também impactam a redução de gordura.
Gasto calórico e proteção articular
Ambos os aparelhos atuam de forma eficiente no trabalho cardiovascular. As escadas aumentam os batimentos cardíacos com rapidez devido ao deslocamento contínuo do peso corporal para cima, gerando alto gasto de energia por minuto em intensidades elevadas. Uma caminhada inclinada de maior duração consegue igualar ou superar essa queima calórica total.
Pessoas com desconforto nos joelhos ou no quadril enfrentam maior dificuldade na escada pela necessidade de flexionar essas articulações repetidamente. A esteira inclinada oferece adaptação inicial mais fácil por aceitar ajustes suaves de inclinação e ritmo. Elevações muito íngremes demandam cuidado, pois podem dificultar o exercício ou desalinhar a postura.
Em relação à densidade mineral óssea, os dois exercícios exigem a sustentação do próprio peso, sem que um aparelho se sobressaia ao outro. Para o período da menopausa, a treinadora indica aliar a atividade aeróbica a estímulos regulares de força.
Critérios para iniciar a rotina
Para quem inicia os treinos do zero aos 50 anos, a esteira inclinada apresenta maior facilidade no controle de esforço e na progressão gradual.
As diretrizes para começar na esteira com inclinação sugerem:
frequência de 2 a 3 dias por semana;
duração de 15 a 25 minutos em cada treino;
inclinação inicial situada entre 3% e 5%;
velocidade que possibilite conversar sem perder o fôlego.
Para o uso do aparelho que simula escadas, as recomendações incluem:
treinos iniciais de 5 a 10 minutos de duração;
dispensar o apoio das mãos nas barras laterais;
elevação gradativa do tempo ou do ritmo;
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adição de ao menos 2 sessões semanais de força.