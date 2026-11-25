Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A máquina de subir degraus e a esteira inclinada são alternativas comuns nas academias entre mulheres com mais de 50 anos. A escolha entre os equipamentos depende do condicionamento físico, da experiência prévia e dos objetivos individuais de cada praticante.

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De acordo com Ángela Isla, fundadora e treinadora da BYAI: "A idade por si só não determina nossa capacidade física. O que realmente importa é a nossa condição, a nossa experiência de treino e os nossos objetivos".

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O aparelho que simula uma escada concentra uma exigência física superior em períodos menores. Ao subir cada degrau, o corpo precisa se impulsionar para cima, acionando quadríceps e glúlios. A esteira inclinada solicita a musculatura posterior mais do que a caminhada plana e permite regular velocidade e subida para manter a atividade durante intervalos prolongados.

Nenhuma das práticas substitui a musculação. Segundo Isla, subir escadas por uma hora pode levar à exaustão, mas não equivale a uma sessão de força. Fatores como repouso, alimentação equilibrada e musculação também impactam a redução de gordura.

Gasto calórico e proteção articular

Ambos os aparelhos atuam de forma eficiente no trabalho cardiovascular. As escadas aumentam os batimentos cardíacos com rapidez devido ao deslocamento contínuo do peso corporal para cima, gerando alto gasto de energia por minuto em intensidades elevadas. Uma caminhada inclinada de maior duração consegue igualar ou superar essa queima calórica total.

Pessoas com desconforto nos joelhos ou no quadril enfrentam maior dificuldade na escada pela necessidade de flexionar essas articulações repetidamente. A esteira inclinada oferece adaptação inicial mais fácil por aceitar ajustes suaves de inclinação e ritmo. Elevações muito íngremes demandam cuidado, pois podem dificultar o exercício ou desalinhar a postura.

Em relação à densidade mineral óssea, os dois exercícios exigem a sustentação do próprio peso, sem que um aparelho se sobressaia ao outro. Para o período da menopausa, a treinadora indica aliar a atividade aeróbica a estímulos regulares de força.

Critérios para iniciar a rotina

Para quem inicia os treinos do zero aos 50 anos, a esteira inclinada apresenta maior facilidade no controle de esforço e na progressão gradual.

As diretrizes para começar na esteira com inclinação sugerem:

frequência de 2 a 3 dias por semana;

duração de 15 a 25 minutos em cada treino;

inclinação inicial situada entre 3% e 5%;

velocidade que possibilite conversar sem perder o fôlego.

Para o uso do aparelho que simula escadas, as recomendações incluem: