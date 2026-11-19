Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Muitas pessoas passam longas horas na esteira da academia sem encontrar realmente os benefícios que estão buscando em nível cardiovascular. O exercício de força é fundamental para a saúde e o centro esportivo representa a melhor opção para sua prática, desde que a rotina seja clara e personalizada.

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O exercício cardiovascular funciona de maneira diferente. Determinados praticantes realizam esse tipo de atividade unicamente com o objetivo de suar um pouco, sem notar realmente nenhum benefício corporal, enquanto especialistas em saúde sabem qual é o melhor exercício para notar todo tipo de melhoria. Para entender melhor os benefícios em nível cardiovascular e qual o melhor exercício para notar todo tipo de melhoria, é importante considerar as particularidades de cada modalidade.

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Exercício de intensidade média a alta

A instituição American College of Sports Medicine inclui a prática de subir escadas entre as atividades de intensidade média a alta que funcionam melhor. Diferente de caminhar sobre o plano, subir degraus aumenta muito a demanda energética.

Esse gasto energético mais elevado ocorre devido a respostas fisiológicas específicas geradas pela atividade:

elevação do próprio peso corporal durante o movimento;

aumento rápido da frequência cardíaca;

participação ativa de todos os grupos musculares das pernas;

obrigação imposta ao corpo de utilizar mais oxigênio.

Indicação para pessoas sedentárias

Subir escadas pode ser a solução ideal para pessoas que não encontram tempo disponível para treinar em uma academia. A prática dispensa qualquer material concreto e pode ser realizada várias vezes ao dia, sempre que o corpo permitir.

A atividade é indicada principalmente para pessoas sedentárias por ser acessível e não exigir planejamento detalhado. Nesses indivíduos, ocorrem evoluções corporais notáveis:

melhora expressiva na capacidade máxima de utilizar oxigênio;

ganho de resistência corporal;

maior tolerância ao esforço físico.

Por ser um exercício breve e intenso, os benefícios cardiovasculares conquistados são similares aos resultados obtidos em sessões longas de treinamento de intensidade moderada.

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Quem planeja iniciar uma rotina esportiva e tem dúvidas sobre como proceder por conta de condições corporais ou médicas deve consultar um especialista. A orientação profissional possibilita a recomendação de exercícios adaptados a cada circunstância, gerando os benefícios de forma paulatina.