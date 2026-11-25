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Ourense é a província com mais centenários na Espanha. A grande biodiversidade local cria um ambiente rural propício para a atividade física, no qual muitos desses idosos moram em casas onde cuidam diariamente de animais. O território também produz alimentos artesanais que trazem benefícios para a saúde.

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A dieta tradicional da Galiza reúne legumes, verduras, peixe e carne em proporções moderadas, com foco em itens frescos ou minimamente processados. Esse padrão alimentar se contrapõe ao crescimento da obesidade na sociedade atual, motivado pelo consumo de produtos ultraprocessados.

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A rotina aos 105 anos em Celanova

O programa de televisão "Cosas Nuestras", da RTVE, visitou a vila de Celanova, em Ourense, para verificar como Eustaquio se mantém saudável e disposto aos 105 anos de vida.

Identificado como Eustaquio Pérez Fernández, o idoso detalhou o início de suas manhãs: "me levanto a las 4 de la mañana, voy a la cocina, me tomo un vaso de agua y una pastilla que no sé si es para la tensión".

O café da manhã reúne um litro de café preto com quatro colheres de açúcar. O centenário explica o hábito com bom humor: "me gusta dulce porque amarga es la vida". A ingestão dessa mistura não é recomendável para qualquer pessoa, pois concentra doses elevadas de cafeína e açúcar.

Trabalho rural e caminhada diária

Eustaquio sustentou hábitos alimentares saudáveis durante a vida, baseados em produtos retirados diretamente da terra: "antiguamente comías todo de campo". Ele segue com animais sob sua responsabilidade.

As tarefas diárias exigem esforço corporal contínuo: "voy a regar, cuido a los animales que tengo en la cuadra, les preparo y les saco al campo. Camino quatro kilómetros diarios, me siento joven y con ganas de vivir".

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Para os jovens da atualidade, o morador centenário deixou um conselho direto: "que trabajen, que no fumen y quantos menos vicios, mejor. El amor es la tranquilidad, ¡un beso a todos!".