Caminhar após os 60 faz bem, mas pode não ser tudo: treinador recomenda exercícios de força e indica uma combinação simples para complementar a rotina de caminhadas
Especialista revela circuito simples para substituir a caminhada e frear o envelhecimento muscular com apenas 4 exercícios rápidos em casa
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Completar 60 anos já não causa tanta surpresa quanto em décadas passadas devido ao aumento na expectativa de vida. Trata-se de uma conquista relevante, mas essa fase traz transformações biológicas que exigem atenção cuidadosa.
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O organismo enfrenta uma redução gradual de massa muscular, conhecida como sarcopenia, acompanhada pela diminuição da densidade óssea e pelo ritmo metabólico mais lento. Tais processos são naturais e podem ser contidos com ajustes no estilo de vida.
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A rotina recomendada envolve comer mais proteína, zelar pela hidratação e pelo sono, além de manter atividades físicas diárias. Caminhar ganha força no verão por dispensar equipamentos caros e taxas de inscrição, necessitando apenas de calçados e roupas confortáveis.
Embora a caminhada ajude a controlar o peso corporal, fortalecer o coração e diminuir o estresse, opções mais vantajosas ganharam destaque recente. O treinador Álvaro Puche explicou à revista "Telva": "a caminhada não leva a nenhum tipo de melhora vinculada com a condição física ou com essa boa longevidade que queremos desenvolver em nossas pessoas mais velhas".
Alternativa rápida para o dia a dia
Para substituir os passos contínuos, o especialista indicou uma sequência caseira com duração de apenas três a quatro minutos. A proposta traz impactos superiores nos aspectos funcional, metabólico e de longevidade com qualidade.
Agachamentos na cadeira em velocidade máxima: dez repetições. A orientação é levantar na velocidade máxima intencional possível assim que os glúteos encostarem no assento, sem ajuda das mãos e sem deixar os joelhos dobrarem para dentro na descida.
Elevações de calcanhar: doze repetições. O ideal é dividir a prática em dois momentos semanais, com uma série feita em pé e outra na postura sentada.
Remada unilateral com faixa elástica: dez repetições por braço. A pessoa deve prender o acessório em uma base bastante estável, posicionar o corpo de frente, flexionar levemente os joelhos e posicionar a pelve de forma neutra com discreta retroversão antes de remar.
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Flexões na bancada da cozinha: seis repetições. A execução pede o apoio das mãos com abertura um pouco maior que a largura dos ombros em uma superfície firme, alta e que não deslize.