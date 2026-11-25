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Completar 60 anos já não causa tanta surpresa quanto em décadas passadas devido ao aumento na expectativa de vida. Trata-se de uma conquista relevante, mas essa fase traz transformações biológicas que exigem atenção cuidadosa.

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O organismo enfrenta uma redução gradual de massa muscular, conhecida como sarcopenia, acompanhada pela diminuição da densidade óssea e pelo ritmo metabólico mais lento. Tais processos são naturais e podem ser contidos com ajustes no estilo de vida.

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A rotina recomendada envolve comer mais proteína, zelar pela hidratação e pelo sono, além de manter atividades físicas diárias. Caminhar ganha força no verão por dispensar equipamentos caros e taxas de inscrição, necessitando apenas de calçados e roupas confortáveis.

Embora a caminhada ajude a controlar o peso corporal, fortalecer o coração e diminuir o estresse, opções mais vantajosas ganharam destaque recente. O treinador Álvaro Puche explicou à revista "Telva": "a caminhada não leva a nenhum tipo de melhora vinculada com a condição física ou com essa boa longevidade que queremos desenvolver em nossas pessoas mais velhas".

Alternativa rápida para o dia a dia

Para substituir os passos contínuos, o especialista indicou uma sequência caseira com duração de apenas três a quatro minutos. A proposta traz impactos superiores nos aspectos funcional, metabólico e de longevidade com qualidade.