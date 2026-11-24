Uma revisão sistemática de 41 estudos, com quase 37 mil participantes, identificou que 46,7% das pessoas com neuropatia periférica diabética apresentavam a forma dolorosa da complicação. A metanálise, publicada em 2025 na revista Diabetes Research and Clinical Practice, reuniu pesquisas de diferentes países e investigou fatores associados ao diabetes, como idade, obesidade e maior tempo de convivência com a doença.

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Segundo o médico especialista em dor, Lúcio Gusmão, fundador da Rede Cade, a neuropatia periférica diabética causa danos aos nervos responsáveis por transmitir informações entre o cérebro, a medula espinhal e outras partes do corpo. A alteração afeta a sensibilidade e causa diferentes manifestações, principalmente nas extremidades como pés e pernas.

Quando há comprometimento dos nervos responsáveis pela percepção da dor, o paciente desenvolve a neuropatia dolorosa, caracterizada por sensações recorrentes que não estão relacionadas a uma lesão muscular ou articular.

“Os pés costumam ser os primeiros locais a apresentar sintomas porque os nervos que chegam até as extremidades inferiores são mais longos e estão entre os mais vulneráveis aos danos provocados pela diabetes. Esses sinais podem indicar um comprometimento dos nervos e precisam ser investigados, mesmo que não exista uma lesão aparente”, explica o médico.



Entre os sintomas mais comuns estão a sensação de pontadas, agulhadas e formigamento doloroso, especialmente nos pés e nas pernas. Em alguns casos, o incômodo se intensifica durante a noite e interfere no sono, na mobilidade e nas atividades cotidianas.



As manifestações também podem ocorrer sem desconforto. De acordo com as diretrizes de 2026 da American Diabetes Association (ADA), até 50% dos casos de neuropatia periférica diabética podem ser assintomáticos. Nesses casos, o comprometimento dos nervos provoca dormência, perda de sensibilidade e dificuldade para perceber machucados, ferimentos ou alterações de temperatura nos pés.



“É importante entender que a ausência de dor não significa que os nervos estejam preservados. Alguns pacientes perdem a sensibilidade e deixam de perceber pequenos ferimentos, bolhas ou queimaduras. Como não sentem o incômodo, podem demorar a identificar essas lesões, o que aumenta o risco de complicações”, alerta Lúcio.

A ADA recomenda que pessoas com diabetes tipo 2 sejam avaliadas para identificar sinais de neuropatia desde o diagnóstico. Para quem tem diabetes tipo 1, a orientação é iniciar essa investigação após cinco anos da confirmação da doença. Em ambos os casos, a avaliação deve ser repetida pelo menos uma vez por ano. O diagnóstico considera o histórico clínico, os sintomas relatados e testes que verificam a sensibilidade, os reflexos e a percepção de vibrações e temperatura.



“O paciente com diabetes precisa relatar ao endocrinologista e ao especialista em dor qualquer mudança de sensibilidade atípica. A avaliação permite identificar a origem dos sintomas e definir a conduta adequada. Quanto mais cedo a alteração é reconhecida, maiores são as possibilidades de evitar que ela evolua para mais complicações”, orienta.



Tratamento da dor



No tratamento, o objetivo é reduzir o desconforto, recuperar a funcionalidade e melhorar a qualidade de vida. Para isso, a medicina da dor pode combinar diferentes abordagens, de acordo com a resposta individual.

“Na fisioterapia, o trabalho envolve estimular o equilíbrio, a coordenação motora e a percepção dos pés, que ficam comprometidos pela perda de sensibilidade. Esses exercícios ajudam o paciente a melhorar a estabilidade ao caminhar e a reduzir o risco de quedas e outros acidentes provocados pela dificuldade de perceber o contato dos pés com o chão”, explica.

Em situações selecionadas, procedimentos intervencionistas e tecnologias utilizadas no tratamento da dor podem ser considerados como parte de um plano terapêutico. Técnicas de neuromodulação, por exemplo, buscam interferir na transmissão dos sinais de dor pelo sistema nervoso.

Outras modalidades, como o laser de alta intensidade, podem ser avaliadas conforme o diagnóstico e as características do quadro. A indicação depende de avaliação médica. “Como a dor neuropática pode persistir mesmo quando os níveis de glicose estão controlados, o cuidado precisa contemplar tanto o controle da doença de base quanto o tratamento específico da dor”, diz Lúcio.

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“O acompanhamento permite avaliar a frequência e a intensidade dos episódios dolorosos, identificar mudanças no padrão dos sintomas e verificar se as estratégias adotadas estão proporcionando alívio. Mesmo quando há melhora, o paciente não deve suspender os medicamentos ou abandonar o acompanhamento por conta própria”, complementa o especialista.

