Sono insuficiente: um hábito comum à noite pode ajudar a explicar falhas de concentração e memória, e psiquiatra alerta para um limite que merece atenção
Descubra como o descanso adequado realiza uma faxina noturna essencial para a mente; conheça as técnicas simples recomendadas por Daniel Amen
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O psiquiatra californiano Daniel Amen, especialista em neuroimagem e fundador da Amen Clinics, adverte que dormir menos de sete horas diárias a longo prazo prejudica a memória. O hábito desfavorável também provoca o quadro conhecido como névoa mental.
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Pesquisas do médico indicam que o cérebro necessita desse descanso mínimo para eliminar o lixo metabólico acumulado ao longo do dia por meio do sistema glinfático. Esse processo funciona como uma lavagem noturna do cérebro. Quando essa limpeza não ocorre adequadamente, o risco de problemas cognitivos se torna maior.
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Toque de recolher neuronal e corte de telas
Amen recomenda adotar um toque de recolher neuronal, prática citada em artigo publicado no jornal "The New York Post". O método consiste em dormir no mesmo horário diariamente, incluindo os fins de semana, garantindo o intervalo de pelo menos sete horas.
A exposição luminosa de celulares, tablets e computadores antes de deitar atrasa o início do sono e atrapalha o descanso. Para solucionar a questão, o especialista propõe o entardecer digital, que significa desligar todos os aparelhos ao menos uma hora antes de ir para a cama. Ele indica atividades relaxantes no período: ler, escrever em um diário ou tomar banho quente.
Ambiente adequado e gestão de pensamentos
Organizar o quarto é outro ponto importante para o descanso. Reduzir a temperatura do cômodo, usar travesseiros com regulação térmica, manter luzes suaves e utilizar essências como lavanda funcionam como sinais de que o corpo precisa repousar.
Em certas situações, suplementos naturais são indicados pelo psiquiatra, sempre sob supervisão médica:
melatonina para regular o ritmo circadiano;
magnésio para acalmar o sistema nervoso;
5-HTP para combater a ansiedade noturna;
GABA com o propósito de favorecer o relaxamento.
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Pessoas que lidam com pensamentos repetitivos à noite podem utilizar o diário de preocupações. Registrar os incômodos trinta minutos antes de dormir alivia a mente. A ferramenta também possibilita reescrever finais diferentes para pesadelos recorrentes, anulando o mal-estar.