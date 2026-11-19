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O psiquiatra californiano Daniel Amen, especialista em neuroimagem e fundador da Amen Clinics, adverte que dormir menos de sete horas diárias a longo prazo prejudica a memória. O hábito desfavorável também provoca o quadro conhecido como névoa mental.

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Pesquisas do médico indicam que o cérebro necessita desse descanso mínimo para eliminar o lixo metabólico acumulado ao longo do dia por meio do sistema glinfático. Esse processo funciona como uma lavagem noturna do cérebro. Quando essa limpeza não ocorre adequadamente, o risco de problemas cognitivos se torna maior.

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Toque de recolher neuronal e corte de telas

Amen recomenda adotar um toque de recolher neuronal, prática citada em artigo publicado no jornal "The New York Post". O método consiste em dormir no mesmo horário diariamente, incluindo os fins de semana, garantindo o intervalo de pelo menos sete horas.

A exposição luminosa de celulares, tablets e computadores antes de deitar atrasa o início do sono e atrapalha o descanso. Para solucionar a questão, o especialista propõe o entardecer digital, que significa desligar todos os aparelhos ao menos uma hora antes de ir para a cama. Ele indica atividades relaxantes no período: ler, escrever em um diário ou tomar banho quente.

Ambiente adequado e gestão de pensamentos

Organizar o quarto é outro ponto importante para o descanso. Reduzir a temperatura do cômodo, usar travesseiros com regulação térmica, manter luzes suaves e utilizar essências como lavanda funcionam como sinais de que o corpo precisa repousar.

Em certas situações, suplementos naturais são indicados pelo psiquiatra, sempre sob supervisão médica:

melatonina para regular o ritmo circadiano;

magnésio para acalmar o sistema nervoso;

5-HTP para combater a ansiedade noturna;

GABA com o propósito de favorecer o relaxamento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pessoas que lidam com pensamentos repetitivos à noite podem utilizar o diário de preocupações. Registrar os incômodos trinta minutos antes de dormir alivia a mente. A ferramenta também possibilita reescrever finais diferentes para pesadelos recorrentes, anulando o mal-estar.