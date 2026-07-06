Higiene do sono: como criar um ritual noturno para acordar melhor

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Acordar com a sensação de cansaço, mesmo após uma noite inteira na cama, é um problema comum que afeta a produtividade e o bem-estar de muitas pessoas. A solução pode estar em um conjunto de práticas conhecido como higiene do sono, que consiste em criar um ritual noturno para preparar o corpo e a mente para um descanso verdadeiramente reparador.

Adotar pequenas mudanças nos hábitos antes de dormir pode transformar a qualidade do seu descanso e garantir mais energia para o dia seguinte. Para adultos, a recomendação geral é de 7 a 9 horas de sono por noite, e a chave para atingir essa meta é a consistência, transformando essas ações em uma rotina diária.

Leia Mais

O que é higiene do sono?

Higiene do sono é um conjunto de hábitos e práticas diárias que visam melhorar a qualidade do descanso. O objetivo é criar uma rotina consistente que prepare o ambiente e o corpo para um sono mais profundo e reparador, resultando em mais disposição ao acordar.

Não se trata de uma única solução mágica, mas sim da soma de vários comportamentos que, juntos, sinalizam ao cérebro que é hora de desacelerar e se preparar para dormir. A regularidade é o fator mais importante para que o corpo se adapte a esse novo ciclo.

Como criar um ritual noturno para dormir melhor?

Implementar uma rotina antes de se deitar é o passo fundamental para melhorar o sono. O processo envolve preparar tanto o ambiente quanto o seu corpo para o momento de descanso. Veja o passo a passo para construir seu próprio ritual noturno:

Estabeleça horários fixos: Tente ir para a cama e acordar sempre nos mesmos horários, inclusive nos fins de semana. Isso ajuda a regular o relógio biológico do corpo, facilitando o início do sono.

Desconecte-se das telas: A luz azul emitida por celulares, tablets e televisões interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. A ausência de luz promove a produção de melatonina, enquanto a luz das telas pode suprimi-la. Desligue todos os aparelhos eletrônicos pelo menos uma hora antes de deitar.

Crie um ambiente relaxante: O quarto deve ser um santuário para o sono. Mantenha o ambiente escuro, silencioso e com uma temperatura agradável, idealmente entre 18°C e 21°C. Cortinas blackout e protetores auriculares podem ajudar.

Adote atividades calmantes: Substitua o tempo de tela por hábitos que promovam o relaxamento. Ler um livro, ouvir músicas tranquilas, meditar ou tomar um banho morno são excelentes opções para desacelerar a mente.

Cuidado com a alimentação : Evite refeições pesadas, cafeína e bebidas alcoólicas perto da hora de dormir. Esses itens podem atrapalhar o sono, causar desconforto e fragmentar o descanso durante a noite.

Limite os cochilos diurnos: Se precisar dormir durante o dia, limite o descanso a 20-30 minutos e evite cochilar após as 15h para não prejudicar o sono noturno.

Exponha-se à luz solar pela manhã: Ter contato com a luz solar por 15 a 30 minutos nas primeiras horas do dia ajuda a regular o ritmo circadiano, o que facilita o adormecer à noite.

Quais os benefícios de uma boa noite de sono?

Priorizar um sono de qualidade vai além de apenas combater o cansaço. Os benefícios se estendem para a saúde física e mental, impactando diretamente o funcionamento do organismo.

Melhora da memória e concentração: Durante o sono, o cérebro processa e consolida as informações do dia.

Fortalecimento do sistema imunológico: Dormir bem ajuda o corpo a se defender de infecções e doenças.

Regulação do humor: A falta de sono está diretamente ligada a um aumento nos níveis de estresse, ansiedade e irritabilidade.

Saúde do coração: Um descanso adequado contribui para a manutenção da pressão arterial e reduz o risco de problemas cardiovasculares. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.