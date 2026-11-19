Educar os filhos é uma tarefa que exige muito mais do que amor e boas intenções. Em meio à rotina atribulada, às birras, aos conflitos entre irmãos, aos limites estabelecidos e à preocupação com excesso de telas, muitos pais apenas reagem aos problemas, sem conseguir enxergar com clareza o caminho que desejam construir para a formação das crianças.

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É justamente essa realidade que a educadora parental Vivian Rachman aborda em seu livro “Parentalidade não é improviso: o que precisamos saber para educar nossos filhos com intenção, vínculo e direção”. O lançamento pela Cobé Editora acontece na próxima quinta-feira (26/11), na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi São Paulo, das 18h30 às 21h30.

Com mais de dez anos de experiência como coordenadora educacional, Vivian propõe uma mudança de perspectiva: os adultos precisam trocar o improviso pela intenção. “É importante ter clareza da direção sobre a pessoa que se deseja formar. Com este ponto estabelecido, as figuras parentais devem assumir compromissos parentais para ajudar os filhos a desenvolverem os valores e princípios estabelecidos na direção do projeto”, explica a autora, doutora em educação pela PUC-SP.

A obra é fundamentada em educação, psicologia da educação, educação parental, disciplina positiva e neurociência Cobé Editora/Divulgação

O ponto de partida da obra é que se vive hoje um paradoxo da informação. Nunca houve tanto conteúdo sobre como educar filhos e nunca tantos pais se sentiram inseguros e sobrecarregados. Para ajudar a construir uma direção a longo prazo na educação dos filhos, a autora apresenta um método próprio estruturado em três ferramentas:

Projeto de parentalidade

Diagrama de coerência parental

Sistema formativo familiar

A proposta é oferecer referências para tomada de decisões com mais presença e consistência, sem depender de fórmulas prontas ou de dicas que funcionam apenas para emergências.

“Quando descobrimos que um bebê está a caminho, planejamos o nome, o quarto e a maternidade. Raramente paramos para pensar na pessoa que desejamos formar e no pai ou na mãe que queremos ser”, observa Vivian. A obra também chama a atenção para algumas atitudes recorrentes que, mesmo motivadas pelo desejo de acertar, podem comprometer a educação dos filhos. Ceder para evitar o desconforto da criança, anunciar consequências e não cumprir, exigir comportamentos que os próprios adultos não praticam e resolver todos os problemas pelos filhos estão entre os exemplos apresentados pela autora.



Outro tema de destaque é a relação das famílias com a tecnologia. Em vez de concentrar a discussão exclusivamente no tempo de exposição às telas, Vivian defende que os pais reflitam sobre o espaço que celulares, tablets, jogos e redes sociais ocupam na rotina doméstica. O equilíbrio, segundo ela, depende também de oferecer alternativas, como brincadeiras, leitura, esportes, passeios e momentos de convivência.

A autora ressalta principalmente que os filhos miram nas atitudes dos pais. Então, o comportamento dos adultos é determinante. “As crianças aprendem muito mais com o que fazemos do que com o que dizemos. Não adianta pedir que o filho largue o celular à mesa se os adultos não tiram os olhos dos próprios aparelhos durante as refeições”, afirma.

Com fundamentação em educação, psicologia da educação, educação parental, disciplina positiva e neurociência, a publicação reúne situações reais, exercícios ao final dos capítulos e um anexo com marcos do desenvolvimento infantil de 1 a 11 anos, contribuindo para que os pais compreendam melhor as necessidades de cada faixa etária. A autora não oferece respostas prontas como em um manual de dicas rápidas. Ela traz alternativas possíveis para as famílias construírem a direção para a educação dos filhos, fortalecendo vínculos e preparando crianças para desenvolver autonomia, empatia, segurança e respeito nas relações.

Serviço

Lançamento de “Parentalidade não é improviso”

Data: 26 de novembro (quinta-feira)

Horário: das 18h30 às 21h30

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Local: livraria da Travessa do Shopping Iguatemi São Paulo – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232, São Paulo, Brasil