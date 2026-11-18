Thabata Oliveira *

Uma terapia com luz de baixa intensidade demonstrou resultados promissores contra os danos causados por lesões no nervo ciático. Em testes com ratos, sessões de laser infravermelho não apenas reduziram a dor neuropática, mas também frearam a atrofia muscular na panturrilha. A luz vermelha também trouxe alívio, porém de forma mais gradual. O estudo, publicado na revista Lasers in Medical Science, foi conduzido por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) e do Instituto de Química (IQ) da Universidade de São Paulo (USP).

A dor neuropática surge de lesões ou doenças no sistema nervoso e afeta até 10% da população mundial. É uma condição crônica incapacitante e de difícil tratamento. Os medicamentos disponíveis nem sempre proporcionam alívio suficiente e podem causar efeitos adversos.

Para reproduzir essa condição em laboratório, os pesquisadores realizaram uma cirurgia nos ratos para comprimir o nervo ciático – o maior nervo do membro inferior, que desce da coxa até o pé. “A gente simula, por exemplo, uma situação em que uma pessoa sofreu um acidente e teve uma região do nervo comprimida ou esmagada”, explica Chacur.

Duas semanas após a cirurgia, quando a dor neuropática já estava estabelecida, os animais começaram a receber dez sessões de fotobiomodulação, realizadas em dias alternados, três vezes por semana. A luz foi aplicada sobre a pele, ao longo do trajeto do nervo lesionado. Um grupo recebeu luz vermelha, com comprimento de onda de 660 nanômetros, que atinge tecidos mais superficiais, enquanto outro recebeu luz infravermelha, de 904 nanômetros, capaz de penetrar mais profundamente.

Para além do nervo

O foco do trabalho foi o músculo gastrocnêmio, que está localizado na panturrilha e recebe inervação de um dos ramos do nervo ciático. “Muitos estudos com esse modelo de neuropatia focaram no nervo. Não havia estudos que olhassem para o gastrocnêmio, que é diretamente afetado”, conta Maria Eduarda Rodrigues Santos, primeira autora do artigo. A pesquisa foi realizada durante sua iniciação científica, com bolsa da FAPESP. A Fundação também apoiou o estudo por meio de um Projeto Temático.



O tratamento com luz infravermelha preservou parte da massa do músculo gastrocnêmio em ratos com lesão no nervo ciático (foto: Maria Eduarda Rodrigues Santos/ICB-USP)

A sensibilidade à dor foi avaliada por meio de testes comportamentais. Em um deles, os pesquisadores aplicaram uma força crescente sobre a pata do animal até que ele retirasse o membro. Quanto menor a força necessária para provocar a reação, maior a sensibilidade à dor. Os dois comprimentos de onda reduziram a sensibilidade à pressão e ao toque, mas em ritmos diferentes. O infravermelho produziu melhora a partir da segunda semana de tratamento, enquanto os efeitos significativos da luz vermelha apareceram apenas ao final das dez sessões. Nenhum dos dois tratamentos alterou significativamente a sensibilidade ao calor.

No músculo, a diferença foi mais evidente. Os animais com lesão que não receberam tratamento apresentaram atrofia acentuada, enquanto aqueles tratados com infravermelho preservaram parte da massa muscular. “O músculo não ficou igual ao do grupo-controle, mas o tratamento conseguiu retardar esse processo [de degeneração]”, diz Santos. A análise microscópica do tecido também mostrou redução de sinais de inflamação nos grupos tratados com ambos os comprimentos de onda. Segundo os autores, a preservação do músculo pode ser, em parte, um efeito indireto do tratamento. Com menos dor, o animal volta a usar mais a pata, o que reduz a atrofia causada pela falta de uso.

Para Chacur, os resultados reforçam a importância de ajustar os parâmetros da fotobiomodulação ao tipo de lesão. “Se a lesão fosse mais superficial, provavelmente a luz vermelha seria a ideal. Como, em nosso modelo, ela é mais profunda, o infravermelho foi mais adequado”, afirma.

As imagens obtidas com câmeras térmicas mostraram que a temperatura da pata lesionada aumentou após a cirurgia e diminuiu ao longo do tratamento. Os resultados ajudam a afastar a hipótese de que os efeitos benéficos sejam provocados simplesmente pelo aquecimento do tecido. “Esse laser, na potência utilizada, não esquenta. A ideia não é esquentar nem queimar a pele”, diz Chacur.

Uma das explicações mais aceitas para os efeitos da fotobiomodulação é que a luz estimula as mitocôndrias, estruturas responsáveis pela produção de energia nas células. Esse estímulo aumentaria o consumo de oxigênio e a produção de ATP, molécula que fornece energia para o funcionamento celular. Para investigar essa hipótese, a equipe isolou as mitocôndrias do músculo gastrocnêmio e mediu seu consumo de oxigênio em colaboração com pesquisadores do IQ-USP.

A lesão no nervo reduziu a atividade respiratória das mitocôndrias no músculo. O tratamento não recuperou essa função, mas alterou a quantidade de algumas proteínas envolvidas na produção de energia. “Dependendo do comprimento de onda da luz utilizada, a fotobiomodulação pode interferir mais ou menos na atividade mitocondrial”, explica Chacur. Os resultados sugerem que o alívio da dor pode ocorrer mesmo sem a recuperação da capacidade de produção de energia das mitocôndrias.

Do laboratório à clínica

O estudo foi feito apenas com ratos machos. O grupo já investiga fêmeas, nas quais observam diferenças provavelmente ligadas ao ciclo hormonal. Os pesquisadores também já testaram a fotobiomodulação em pacientes com osteoartrite de joelho. Em um estudo clínico piloto com 30 participantes, a técnica reduziu a dor, melhorou a mobilidade e diminuiu marcadores de inflamação e de degradação da cartilagem no sangue e no líquido da articulação, em comparação com um grupo placebo.

Para Chacur, a fotobiomodulação não substitui os tratamentos convencionais, mas pode complementá-los. Entender seu mecanismo de ação, afirma, é o que pode dar credibilidade a uma terapia que muitos ainda veem com desconfiança e ajudar médicos a indicá-la combinada aos medicamentos. “Se a pessoa tem menos dor, ela vai sair mais de casa, vai ao mercado, vai conseguir fazer uma compra”, diz. “Para quem tem dor crônica, qualquer melhora já é alguma coisa.”

Santos, que cursa fisioterapia no Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp) e faz iniciação científica no ICB-USP, pretende seguir para o doutorado direto. O próximo passo é aprofundar a investigação dos mecanismos envolvidos na resposta à luz, incluindo seus possíveis efeitos sobre o sistema nervoso central. Uma das questões é saber se a aplicação periférica, próxima à região lesionada, também provoca alterações em áreas cerebrais relacionadas ao processamento da dor.

O grupo divulga chamadas de voluntários para ensaios clínicos e conteúdos educativos sobre dor e fotobiomodulação no perfil do laboratório no Instagram (@land.icbusp).

O artigo Wavelength dependent effects of red and infrared photobiomodulation on neuropathic pain, skeletal muscle integrity, and mitochondrial respiration pode ser lido em: doi.org/10.1007/s10103-026-05060-7.

* Thabata Oliveira foi bolsista de Jornalismo Científico da FAPESP vinculada ao IQ-USP.

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