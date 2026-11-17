Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O kiwi está entre as frutas mais populares durante o outono e o inverno por ser rico em vitamina C e vitamina K. Esses nutrientes são essenciais para apoiar o sistema imunológico ao longo da estação fria e manter a saúde dos ossos.

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Muitas pessoas consomem uma unidade por dia ou utilizam o alimento no café da manhã. Ingerir a fruta à noite potencializa os benefícios para o organismo e favorece o relaxamento físico e mental. O período prévio ao sono representa o momento ideal para o consumo, especialmente para quem enfrenta insônia, dorme mal, tem dificuldade para adormecer ou busca descansar após um dia estressante.

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Benefícios do consumo noturno

Adotar o hábito de consumir dois kiwis antes de dormir gera melhorias diretas para a rotina:

regulação da digestão por meio da actinidina;

apoio na absorção adequada de nutrientes;

sensação de saciedade decorrente da riqueza em fibras;

elevação da qualidade e da quantidade de sono;

redução dos níveis de estresse ao diminuir o cortisol.

Ação sobre o cortisol e o sono

Os efeitos do kiwi ingerido à noite incidem sobre o ritmo circadiano. A fruta possui baixo índice glicêmico, o que contribui para baixar os níveis de cortisol antes de deitar. A presença elevada desse hormônio no período noturno costuma causar noites agitadas e insônia.

O alimento fornece serotonina e melatonina, substâncias que favorecem o relaxamento e preparam o organismo para dormir. Uma pesquisa realizada em 2023 com atletas avaliou a ingestão de dois kiwis toda noite antes de ir para a cama. O teste comprovou a melhora na qualidade do repouso e uma recuperação superior do estresse, auxiliando a acordar com maior disposição mesmo após grandes esforços físicos.

Calorias e escolha do fruto

Comer kiwi à noite não engorda. A fruta tem apenas 44 kcal por 100 gramas e baixo índice glicêmico. Ela integra dietas equilibradas sem representar uma opção calórica ou açucarada.

A definição entre os tipos disponíveis varia conforme o gosto pessoal e os efeitos desejados:

kiwi amarelo: possui sabor mais doce e contém maior teor de vitamina C, sendo a opção para quem prefere sabores adocicados à noite;

kiwi verde: exibe sabor mais ácido e concentra maior quantidade de fibras, tornando-se a escolha indicada para beneficiar o sistema digestivo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aproveitamento da casca

A maioria das pessoas descasca o fruto ou retira a polpa interna com uma colher. A casca também é comestível e faz bem à saúde. Essa parte externa contém até três vezes mais fibras do que a polpa, além de concentrar índices maiores de vitamina C, vitamina E, polifenóis e flavonoides. Quem optar por ingerir o kiwi com casca deve lavar a superfície e esfregá-la cuidadosamente.