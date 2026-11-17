Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O nível de colesterol ruim (LDL) aumenta com o consumo de ácidos graxos saturados. Especialistas advertem que esses componentes exigem moderação para proteger o sistema cardiovascular. Quando ingeridos em excesso por meio de queijos ricos em gordura saturada, o colesterol ruim se acumula nas artérias, enquanto o colesterol bom (HDL) atua na limpeza dessas estruturas.

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As tabelas nutricionais desses alimentos registram variações marcantes entre as categorias de produtos a cada 100 gramas:

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gruyère: reúne 423 calorias e 34,6 gramas de lipídios;

parmesão: apresenta cerca de 31 gramas de lipídios;

mozarela: conta com 17,7 gramas de gordura;

ricota: disponibiliza 11,9 gramas de lipídios;

queijo branco (fromage blanc): registra somente 0,04 grama de lipídios.

A explicação é simples: queijos mais curados e secos concentram índices maiores de gordura e sal, dois componentes críticos para o controle das taxas sanguíneas.

Variedades recomendadas e porções adequadas

Em declarações publicadas pela revista "Top Santé", nutricionistas listaram as opções com menor teor de gordura. O queijo branco, a ricota, o cottage e o queijo de cabra fresco são os derivados indicados pelos profissionais.

O volume da porção requer cautela: o consumo não deve passar de 30 gramas por refeição.

Queijos que demandam moderação

Como os ácidos graxos saturados afetam os índices de colesterol no sangue, especialistas sugerem diminuir a presença de alimentos muito densos em gordura na rotina alimentar. Vale limitar itens como brie, comté, parmesão, gruyère e queijos azuis. Nesses casos, o consumo indicado varia entre 20 e 30 gramas, duas a três vezes por semana.

Queijos fundidos e pastas industriais, como Boursin, Kiri e outros, reúnem excesso de sal, aditivos e gorduras saturadas. Esses ultraprocessados pedem consumo apenas ocasional para evitar prejuízos ao metabolismo e aos níveis de colesterol.

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Orientação para a leitura do rótulo

O percentual de gordura destacado na embalagem pode confundir o comprador, pois toma como base o extrato seco. Ao analisar a tabela de composição nutricional, a comparação correta deve focar as linhas correspondentes a gorduras totais e gorduras saturadas.