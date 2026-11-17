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Em uma sociedade orientada pela eficiência e pela produtividade, as novas gerações buscam frequentemente segurança, comodidade e resultados obtidos de forma rápida, sem esforço. Essa postura afasta os jovens da paixão, do talento, da ambição e da disposição para mudar e melhorar.

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O sociólogo e psiquiatra Paolo Crepet defende uma postura contrária a essa busca por facilidades. Para o especialista, a juventude precisa se fascinar pelo inédito e pelo extraordinário, assumindo riscos e percorrendo caminhos desconhecidos com paciência e persistência, sem recuar diante dos perigos.

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Crepet detalha esse caminho: "a vida é o oposto do «quilômetro zero»: os jovens deveriam aprender a contar as pessoas conhecidas, as situações vividas e os lugares vistos, as discussões feitas e as novidades descobertas. E este é um giro que nunca termina, mas deve começar pelo impulso de querer exigir algo para si, pensado por si, projetado por si".

O perigo da acomodação

Muitos jovens preferem abrir mão de vivências intensas e cheias de descobertas. O especialista explica que essa dinâmica envolve humildade, pois não é possível saber o que vai acontecer antes de tentar.

Sobre esse comportamento de recuo, Crepet adverte: "se você escuta o cansaço antes mesmo de medi-lo, arrisca a calmaria existencial, que para um jovem é o pior que se pode desejar, e recompõe um fio que sempre se enrola da mesma forma, quase como um automatismo: perseguir suas próprias zonas de conforto".

O papel dos pais e o valor das falhas

Determinados pais educam seus filhos para a certeza, transmitindo a ideia de que tudo estará sempre ao alcance das mãos sem a exigência de esforço. No entanto, o valor do desafio reside justamente no difícil, no incerto e no caminho íngreme.

O psiquiatra destaca a responsabilidade familiar nesse aprendizado: "a tarefa de um pai não é manter a ponte levadiça da casa sempre abaixada na esperança de ver reaparecer os filhos desapontados por uma tentativa que não deu certo". O ensinamento central envolve mostrar que nada é garantido ou definitivo, estimulando a criatividade e a capacidade de planejamento.

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Crepet conclui: "onde quer que um jovem escolha viver, qualquer coisa que tente fazer, sua ação deve ser avaliada: quanto maior for a propensão ao novo, menos óbvio será o resultado, mais profunda será a satisfação. A grandeza de uma pessoa não se mede apenas pelo que constrói, mas também pela sua capacidade de recomeçar; por isso as tentativas, e os erros a elas ligados, são fundamentais: a vida ensina que se cai sete vezes para se levantar oito".